ABD'den Liberyalı 3 üst düzey yetkiliye yaptırım - Son Dakika
Üye Girişi

ABD'den Liberyalı 3 üst düzey yetkiliye yaptırım

16.08.2022 13:47
ABD'den Liberyalı 3 üst düzey yetkiliye yaptırım

ABD yönetimi, Liberyalı 3 üst düzey yetkiliyi yolsuzluk yaptıkları gerekçesiyle yaptırım listesine aldı.

ABD yönetimi, Liberyalı 3 üst düzey yetkiliyi yolsuzluk yaptıkları gerekçesiyle yaptırım listesine aldı.

ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, Liberya Devlet Başkanı George Weah'ın Özel Kalem Müdürü Nathaniel McGill, Liberya Başsavcısı Sayma Syrenius Cephus ve Ulusal Liman İdaresi (NPA) Genel Müdürü Bill Twehway'in, Liberya'da kamuda devam eden yolsuzluğa karıştıkları gerekçesiyle yaptırım listesine eklediği belirtildi.

McGill'in konumunu, Liberya'nın demokratik kurumlarının bütünlüğünü ve bağımsızlığını baltalamak ve kişisel kazanç için hükümet önceliklerini yıkmak için kullandığı belirtilen açıklamada, Cephus'un ise cezai soruşturma şüphelileriyle yakın ilişkiler geliştirdiği ve davalarının düşürülmesini sağlamak karşılığında rüşvet aldığı kaydedildi.

Açıklamada, Twehway'ın de NPA'daki konumunu, rüşvetle kendi kişisel servetini artırmak ve siyasi gündemini ilerletmek için kullandığı ifade edildi.

Bu yetkililerin, Liberya'da kötüleşen yolsuzluğa katkıda bulunduğu belirtilen açıklamada, "Bu yaptırım kararı, ABD Yolsuzlukla Mücadele Stratejisini uygulamaya ve ülkenin daha iyi bir yol haritası çizmesine yardımcı olmak için Liberya hükümeti ve halkıyla ortaklık yapma konusundaki kararlılığımızı yansıtıyor." ifadesi kullanıldı.

YORUMLAR
500
Tayvan, Çin'e ait 17 savaş uçağı ve 5 geminin Ada çevresinde görüldüğünü bildirdi Tayvan, Çin'e ait 17 savaş uçağı ve 5 geminin Ada çevresinde görüldüğünü bildirdi ABD'den kıtalararası balistik füze denemesi ABD'den kıtalararası balistik füze denemesi ABD'nin Wyoming ve Alaska eyaletlerinde ön seçimler yapılıyor ABD'nin Wyoming ve Alaska eyaletlerinde ön seçimler yapılıyor
Kaynak: AA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Liberya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD'den Liberyalı 3 üst düzey yetkiliye yaptırım - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
19:28 MasterChef'te şaşkınlık yaratan iddia! Acun, rahatsız olduğu yarışmacıyı göndermek istemiş
19:11 Beşiktaş'tan transfer hamlesi! Ünlü futbolcu Dele Alli için Everton ile anlaşma sağlandı
18:41 "Hz. Hüseyin söyledi" diyen adam kendisine 3 el kurşun sıkarak canına kıydı!
17:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah'ı törenle karşıladı
17:50 Galatasaray'ın yeni transferi Türkiye'ye çabuk uyum sağladı! Mertens, esnaf lokantasında kahvaltı yaptı
17:35 Şanlıurfa'da aracının içindeyken silahlı saldırıya uğrayan güvenlik görevlisi hayatını kaybetti
17:17 ABD Başkanı Joe Biden, eşinin koronavirüse yakalanmasından sonra hemen test yapıldı
17:11 "Türkiye ve Rusya, ikinci parti S-400 sevkiyatı için anlaştı" iddiası sonrası Savunma Sanayii Başkanlığı'ndan S-400 açıklaması
17:05 İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Balıklı Rum Hastanesi Vakıf Başkanı Yuvanidis'e tepki: Kimseyi kovmaya gücünüz yetmez
17:00 Brezilyalı model, Neymar'ın mesajlarını ifşa etti: Gel daha yakından bak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2022 19:48:55. #1.13#
SON DAKİKA: ABD'den Liberyalı 3 üst düzey yetkiliye yaptırım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement