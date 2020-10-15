ABD Yüksek Mahkeme yargıç adayı Barrett'in son onay oturumunda da tartışmalar sürdü - Son Dakika

ABD Yüksek Mahkeme yargıç adayı Barrett'in son onay oturumunda da tartışmalar sürdü

15.10.2020 22:07
ABD Yüksek Mahkeme yargıç adayı Barrett'in son onay oturumunda da tartışmalar sürdü, System.String[]

ABD Başkanı Donald Trump'ın Yüksek Mahkemeye aday gösterdiği Amy Coney Barrett, Senato'daki onay oturumunun dördüncü ve son gününde de senatörlerin sorularını yanıtladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Yüksek Mahkemeye aday gösterdiği Amy Coney Barrett, Senato'daki onay oturumunun dördüncü ve son gününde de senatörlerin sorularını yanıtladı.

Cumhuriyetçi ve Demokrat senatörlerin sık sık tartışmaya girdiği son oturumda, dışarıdan tanıklar davet edilerek, Barrett'in Yüksek Mahkeme yargıçlığı pozisyonuna uygun olup olmadığı ele alındı.

Diğer yandan kıdemli Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham başkanlığındaki Cumhuriyetçi üyelerin, Demokratlar tarafından gelecek hafta yapılması planlanan komite oylamasını erteleme girişimini engellemesi dikkati çekerken, demokratların bu girişimine tepki gösteren Graham, oylamanın en kısa sürede gerçekleştirileceğini belirtti.

Senato Çoğunluk Lideri Mitch McConnell da Graham'a destek vererek, ertelemenin gerekmediğini ve Cumhuriyetçiler olarak Barrett'in onaylanması noktasında yeterli oya sahip olduklarını ifade etti.

Bunun ardından Senatoda çoğunluğu elinde bulunduran Cumhuriyetçi senatörler, Graham tarafından sunulan önergeyi kabul ederek, Barret'in oylamasının bu ayın 22'sinde yapılmasına onay verdi.

Barrett'ten "hukukun üstünlüğü" vurgusu

Diğer taraftan Barrett'e ABD'deki tartışmalı konular olan kürtaj yasası, silah yasası ve başkanlık seçimlerinin yanı sıra kamuoyunda "Obamacare" olarak bilinen, yurttaşlara devlet destekli sağlık sigortası ve bakımı sağlayan Hasta Koruma ve Ekonomik Bakım Yasası'nın Başkan Donald Trump yönetimi tarafından iptal girişimi gibi çeşitli konularda sorular yöneltildi.

Barrett, eski Başkan Barack Obama döneminin sağlık sigortası yasası olan sağlık yasasına düşman olmadığını, ancak söz konusu yasanın içinde düzeltilmesi gereken bir kısmın olması durumunda yasayı iptal etmeden düzenleme yapılabileceğini ifade etti.

Bununla birlikte Trump'ın Rusya soruşturmaları sırasında kendisini affetme yetkisinin olduğu ifadesine atıfta bulunan Demokratlar, Barrett'e başkanın kendisini affetme yetkisi olup olmadığı yönünde bir soru yöneltti.

Bunun oldukça kapsamlı bir soru olduğunu ancak kimsenin kanundan üstün olmadığını vurgulayan Barrett, bu konuda bir görüş belirtemeyeceğini ve af yetkisinin neleri içerdiğinin incelenmesini gerektirdiğini ekledi.

Hukukçu tanıklardan Barrett'e destek

Öte yandan Barrett'in adaylığına destek veya muhalefet olarak Amerikan Barosu'ndan (ABA) oturuma davet edilen tanıklar da senatörlerin Barret'in profesyonel hayatına dair sorularını cevapladı.

Daha önce Barrett ile beraber çalışan hukukçu tanıkların, Barrett'in iş disiplini ve verdiği hukuksal kararlara dair olumlu yorumlarda bulunması dikkati çekerken, demokratlar tarafından davet edilen tanıklar ise Barret'in sağlık hizmetleri noktasında "Trump yönetiminin güdümünde" olacağını savundu.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD Yüksek Mahkeme yargıç adayı Barrett'in son onay oturumunda da tartışmalar sürdü - Son Dakika

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