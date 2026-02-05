ABD Yüksek Mahkemesi, California'ya Yeni Harita İzni Verdi

ABD'de mahkeme, Demokratların California eyaletinde koltuk sayısını artırmasına imkan sağlayacak yeni Temsilciler Meclisi haritasına izin verdi.

ABD Yüksek Mahkemesi, California'da Demokratların koltuk sayısını artırmasına imkan sağlayacak yeni Temsilciler Meclisi haritasının 2026'da yapılacak seçimlerde kullanılmasına onay verdi.

Cumhuriyetçiler ile ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin yeni Temsilciler Meclisi haritasının durdurulmasına ilişkin talebini reddeden mahkeme, kararında söz konusu talebin neden reddedildiğine ilişkin gerekçe paylaşmadı.

Karara hiçbir yargıcın karşı oy yazmaması dikkati çekerken, Yüksek Mahkemenin acil başvurulara ilişkin dosyalarda bu tür gerekçesiz kararlar vermesinin yaygın bir uygulama olduğu belirtildi.

California Valisi Gavin Newsom, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan konuya ilişkin açıklama yaptı.

Texas eyaletinde Cumhuriyetçilere 5 sandalye kazandıracak yeni seçim haritasını hatırlatan Newsom, "Bu seçim bölgelerinin yeniden düzenlenmesi savaşını Trump başlattı. Kaybetti ve Kasım ayında yine kaybedecek." ifadelerini kullandı.

ABD Adalet Bakanlığı ve Beyaz Saray, konuya ilişkin basın mensuplarının sorularına henüz yanıt vermedi.

California, Demokratlara ek sandalye kazandırabilecek yeni seçim haritasını Kasım 2025'teki referandumla kabul etmişti.

Referandumun "hileli" olduğunu öne süren Trump, konunun "çok ciddi hukuki ve cezai inceleme altında olduğunu" dile getirmişti.

Cumhuriyetçiler ve Trump yönetimi, California'daki yeni haritanın "ırk temelli kriterlere dayandığını" savunurken, alt mahkeme de bu iddiayı 1'e karşı 2 oyla reddetmişti.

Yeni Temsilciler Meclisi haritaları

Temsilciler Meclisindeki üyelerinin temsil ettiği idari bölgelerin sınırlarının, belirli partiye siyasi avantaj sağlayacak şekilde yeniden çizilmesini öngören yeni seçim haritaları, 2025'in ikinci yarısında Demokratlar ve Cumhuriyetçiler arasında hızla rekabete dönüşerek pek çok eyalete yayıldı.

Birçok eyalet, yeni seçim haritalarını onayladı ve birçoğunun da seçim bölgelerini değiştirmeye yönelik süreci devam ediyor.

ABD'nin Texas Eyaleti Valisi Greg Abbott, Ağustos 2025'te Başkan Donald Trump'ın 2026'da yapılacak Kongre seçimlerinde Cumhuriyetçi Partiye 5 koltuk kazandırmanın hedeflendiği yeni seçim haritasını onaylamıştı.

Texas'ın ardından Missouri, North Carolina ve Ohio eyaletleri de Cumhuriyetçiler lehine tasarlanan yeni Temsilciler Meclisi seçim bölgelerini onaylamıştı. ???????

Demokratlar da California ve Virginia gibi bazı eyaletlerde, kendilerine avantaj sağlayacak yeni seçim haritaları önermişti.