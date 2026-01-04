(ANKARA) - 11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, ABD'nin Venezuela'ya saldırısına ilişkin "Maduro, kendi halkına acılar çektiren yanlış bir kişi. Fakat bir askeri operasyonla evinden kaçırılması açık bir şekilde uluslararası hukukun ihlalidir" dedi.
Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Maduro, kendi halkına acılar çektiren yanlış bir kişi. Fakat bir askeri operasyonla evinden kaçırılması açık bir şekilde uluslararası hukukun ihlalidir. Bu kapının ABD tarafından açılması çok tehlikeli gelişmelere yol açacaktır" ifadesini kullandı.
Son Dakika › Güncel › Abdullah Gül'den Maduro Açıklaması - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.