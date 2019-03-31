Abdullah Gül'ün Sandığından Binali Yıldırım Çıktı
1 saat önce
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün oy kullandığı 1145 numaralı sandıktan Cumhur İttifakı'nın adayı Binali Yıldırım 154 oyla birinci çıktı.
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül
'ün oy kullandığı 1145 numaralı sandıktan Cumhur İttifakı'nın adayı Binali Yıldırım
154 oyla birinci çıktı.
31 Mart yerel seçimleri için halk sandık başına gitti. 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün oy kullandığı Beykoz
'da bulunan Şehit İsmail Kefal İlkokulu'ndaki 1145 numaralı sandığın sonuçları açıklandı. 330 seçmenli sandıkta 303 kişi oy kullandı. Oylardan 12'si geçersiz sayılırken Binali Yıldırım'a 154 oy çıktı. Ekrem İmamoğlu
ise oyların 126'sını aldı. Diğer oylar ise bağımsız ve diğer partilerin adaylarına gitti. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 07:23 Kaynak: DHA
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