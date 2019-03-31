Son Dakika Haberleri: Abdullah Gül'ün Sandığından Binali Yıldırım Çıktı

Abdullah Gül'ün Sandığından Binali Yıldırım Çıktı

1 saat önce

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün oy kullandığı 1145 numaralı sandıktan Cumhur İttifakı'nın adayı Binali Yıldırım 154 oyla birinci çıktı.

Abdullah Gül'ün Sandığından Binali Yıldırım Çıktı, System.String[]
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün oy kullandığı 1145 numaralı sandıktan Cumhur İttifakı'nın adayı Binali Yıldırım 154 oyla birinci çıktı.

31 Mart yerel seçimleri için halk sandık başına gitti. 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün oy kullandığı Beykoz'da bulunan Şehit İsmail Kefal İlkokulu'ndaki 1145 numaralı sandığın sonuçları açıklandı. 330 seçmenli sandıkta 303 kişi oy kullandı. Oylardan 12'si geçersiz sayılırken  Binali Yıldırım'a 154 oy çıktı. Ekrem İmamoğlu ise oyların 126'sını aldı. Diğer oylar ise bağımsız ve diğer partilerin adaylarına gitti. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 07:23 Kaynak: DHA

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