Ablasının vurduğu genç kız hayatını kaybetti

13.01.2026 12:32
Hatay'da ablası tarafından tabancayla vurulan 17 yaşındaki Eylül Mengülloğlu hastanede öldü.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde ablası tarafından tabancayla vurulduğu iddia edilen genç kız tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Mağaracık Mahallesi'ndeki konteynerde 7 Ocak'ta uğradığı silahlı saldırıda yaralanan 17 yaşındaki Eylül Mengülloğlu, tedavi altına alındığı Defne Devlet Hastanesi'nde doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Mengülloğlu'nun cenazesi, morga kaldırıldı.

Annesiyle yaşadığı konteynerde ablası E. Mengülloğlu (19) tarafından tabancayla vurularak ağır yaralandığı öne sürülen Eylül Mengülloğlu, hastaneye kaldırılmıştı. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında polis ekiplerince gözaltına alınan zanlılardan S.Y, D.S. ve M.Ç. tutuklanmış, E. Mengülloğlu ise akli dengesinin yerinde olup olmadığının tespiti için Adana Dr. Ekrem Tok Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edilmişti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güncel, Eylül, Hatay, Suç, Son Dakika

