Aç kalan kurt ilçe merkezine indi

Kulu ilçesinde yiyecek bulabilmek için yerleşim yerine inen kurt, bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Bir süredir soğuk havanın etkili olduğu ilçede yiyecek bulmakta zorlandığı tahmin edilen bir kurt, ilçe merkezine inerek mahalle aralarında yiyecek aradı.

İlçedeki sanayi sitesinde oto yıkamacılık yapan Davut Saraç (28), aracıyla işten evine gittiği sırada yiyecek arayan kurtla karşılaştı.

Cep telefonuyla o anları kaydeden Saraç, ilerleyen saatlerde evinin penceresinden başka kurtların da olduğunu görerek, fotoğrafladı.



Öte yandan ilçe merkezine 22 kilometre uzaklıkta bulunan Celep Mahallesi'nde, aç kalan kurtların Hacı Ömer Çelik'e ait küçükbaş sürüsüne saldırarak 5 koyunu telef ettiği öğrenildi.