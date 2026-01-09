Acar: Medya Demokrasinin Temel Sütunu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Acar: Medya Demokrasinin Temel Sütunu

09.01.2026 12:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Faruk Acar, medya ve gazeteciliğin demokrasinin gür sesi olduğunu vurguladı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar, AK Parti'nin medyayı her zaman demokrasinin sarsılmaz bir sütunu ve milli iradenin gür sesi olarak gördüğünü söyledi.

Acar, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla AK Parti Genel Merkezi'nde gazetecilerle bir araya geldi.

Gazeteciliğin zamanın tanıklığını yapmak, olan biteni tarihin not defterine en dürüst haliyle kaydetmek olduğunu belirten Acar, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına etik ve doğru habercilik ilkesiyle hareket eden gazetecileri selamladığını ifade etti.

Acar, "Bugün burada sizlerle bir aradayken dünyanın dört bir yanında sel, yangın, deprem, afet ve savaş bölgelerinde emek ve alın teri için mücadele eden gazetecilerimizi anmak insani bir borçtur." dedi.

" Medya, millet ile devlet arasındaki en şeffaf köprümüz olmuştur"

Özellikle Gazze'de, modern dünyanın gözü önünde devam eden soykırımda, sadece gerçeği dünyaya haykırdıkları için gazetecilerin hayatını kaybettiğini hatırlatan Acar, "Gaddar yönetimlerin sessizlik ve eylemsizliklerine inat kadrajlarını adeta ayarladılar ve bedelini canlarıyla ödediler." diye konuştu.

Acar, Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki barış çabalarından Afrika'daki huzur arayışına, Suriye'de halkın iradesinin kazandığı tarihi dönüşümden insanlığın istikrarına geniş bir coğrafyada can güvenliğini hiçe sayarak doğru bilgiyi ulaştıran tüm basın emekçilerine şükranlarını sundu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Acar, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Biz, AK Parti olarak medyayı her zaman demokrasinin sarsılmaz bir sütunu ve milli iradenin gür sesi olarak gördük. Bizim çeyrek asra yaklaşan iktidarımızda medya, millet ile devlet arasındaki en şeffaf köprümüz olmuştur. Dezenformasyonun bir silah gibi kullanıldığı, algı operasyonlarının hakikati boğmaya çalıştığı bu çağda, sizlerin etik değerlere bağlı duruşu ülkemizin en büyük güven kaynağıdır. Bugün artık gelişen teknolojinin kötü niyetle kullanılmasıyla birlikte dijital mecralarda üretilen organize yalanlarla ve küresel algı kumpaslarıyla da karşı karşıyayız. Hakikatin sesini kısmaya çalışan bu manipülasyon dalgasına karşı en güçlü kalkanımız sizin meslek onurunuz ve sarsılmaz kaleminizdir. AK Parti olarak her zaman özgür ama bir o kadar da sorumlu ve tarafsız bir şekilde sadece gerçeği yansıtan gazeteciliğin yanında yer almayı sürdüreceğiz."

"Vizyonumuzun temel önceliği, terörden tamamen arınmış bir Türkiye ve huzura kavuşmuş bir bölgedir"

"2026 senesini ülkemiz için tam anlamıyla bir reform yılı yapma kararlılığındayız" diyen Acar, "Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun üzerine yükseleceği bu yeni dönem, ekonomiden hukuka, demokrasiden özgürlüklere kadar büyük atılımları barındırıyor." dedi.

Bu vizyonun en temel önceliğinin terörden tamamen arınmış bir Türkiye ve huzura kavuşmuş bir bölge olduğunun altını çizen Acar, "Sınırlarımızda ve gönül coğrafyamızda terörün gölgesini silmek, evlatlarımıza barış içinde bir gelecek bırakmak bizim asli görevlerimizdendir. Türkiye Yüzyılı, savunma sanayiden enerjiye, her alanda olduğu gibi iletişimde de tam bağımsız bir Türkiye idealidir. Bu ideal, doğrularımızı başkalarının kurguladığı filtrelerden kurtarmak ve Türk basınının sesini hiçbir küresel odağın iznine tabi olmadan dünyaya duyurabilmektir." değerlendirmesinde bulundu.

Acar, ailesinden, sosyal hayatından fedakarlık ederek, gece gündüz demeden mesleğini icra etmek için haber peşinde koşan gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Kaynak: AA

Faruk Acar, Ekonomi, Güncel, Terör, Medya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Acar: Medya Demokrasinin Temel Sütunu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eşcinsel sohbet siteleriyle tuzağa çeken şantaj çetesi çökertildi Eşcinsel sohbet siteleriyle tuzağa çeken şantaj çetesi çökertildi
Fırtına Marmara’yı esir aldı Ayasofya Camii’nin alemi düştü, balkonlar bile uçtu Fırtına Marmara'yı esir aldı! Ayasofya Camii'nin alemi düştü, balkonlar bile uçtu
Manchester United’dan Kayserispor’a imza Antrenmana dahi çıktı Manchester United'dan Kayserispor'a imza! Antrenmana dahi çıktı
Görüntü Türkiye’den Arabada uygunsuz yakalanan çift, öfkeli teyzenin hışmına uğradı Görüntü Türkiye'den! Arabada uygunsuz yakalanan çift, öfkeli teyzenin hışmına uğradı
Dursun Özbek’i delirten talep Galatasaray’da olay kadro dışı Dursun Özbek'i delirten talep! Galatasaray'da olay kadro dışı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Özgür Özel’e yüklü tazminat davası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e yüklü tazminat davası

12:29
Trump yeni ülkeyi dünyaya ilan etti: Kara operasyonuna başlıyoruz
Trump yeni ülkeyi dünyaya ilan etti: Kara operasyonuna başlıyoruz
12:20
Hamaney’den ülkesindeki protestoculara tepki: Geri adım atmayacağız
Hamaney'den ülkesindeki protestoculara tepki: Geri adım atmayacağız
12:06
Türkiye’den protestoların devam ettiği İran’a tüm uçuşlar iptal
Türkiye'den protestoların devam ettiği İran'a tüm uçuşlar iptal
12:02
Devlet hastanesine sipariş götüren moto kurye gördüğü manzaraya isyan etti
Devlet hastanesine sipariş götüren moto kurye gördüğü manzaraya isyan etti
11:47
Ülke ayakta Evinde 100’den fazla kafatası ve kemikler bulundu
Ülke ayakta! Evinde 100'den fazla kafatası ve kemikler bulundu
11:23
En düşük emekli aylığı 20 bin TL oluyor
En düşük emekli aylığı 20 bin TL oluyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2026 13:35:57. #7.11#
SON DAKİKA: Acar: Medya Demokrasinin Temel Sütunu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.