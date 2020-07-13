Açık hava sinemasında, sürpriz evlilik teklifi - Son Dakika

ANKARA'da Ali Veyisoğlu (34), 'Açık Hava Sineması' etkinliğinde kız arkadaşı Ayşe Kaya (28) için sürpriz organizasyon yaparak, evlilik teklif etti. Şaşıran ve büyük mutluluk yaşayan Kaya, Veyisoğlu'na 'evet' yanıtını verdi.

Gölbaşı Belediyesi tarafından düzenlenen 'Açık Hava Sineması' etkinliğine katılmak isteyenler, araçlarıyla alana geldi. Etkinliğe katılanlardan Ali Veyisoğlu da kız arkadaşı Ayşe Kaya için sürpriz organizasyon yaptı. Veyisoğlu, çektirdikleri fotoğraflarla hazırladığı slayt gösterisini beyazperdeye aktardı. Daha sonra kız arkadaşını sahneye davet eden Veyisoğlu, Kaya'ya cebinden çıkardığı tektaş yüzükle evlilik teklif etti. Kaya, büyük sevinçle 'evet' diyerek, teklifi kabul etti. Film izlemeye gelenler de araçlarının içinden korna çalıp, selektör yaparak, çifti tebrik etti. Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek de çiftin yanına gelerek, tebrik etti.