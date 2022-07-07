Açık kalan tırın damperi üst geçide takıldı! Manzarayı kaçırmayan vatandaşlar uzun süre damperi sayretti

İstanbul'da Uğur Kır yönetimindeki hafriyat kamyonunun damperi seyir halindeyken açıldı. Açılan damper otoyolda bulunan üst geçide çarptı. Damper çarpmanın etkisiyle üst geçitte asılı kalırken, tırın kupası 100 metre ileriye gitti. Kazada kimse yara almazken otoyol trafiği tek şeride düşürülerek trafik akışı sağlandı.

EKİPLER DAMPERİ İNDİRDİ

Kazayı gören vatandaşlar ise sokağa dökülerek kazayı film izler gibi seyretti. Olay yerine gelen kurtarma aracı, tırın üst geçitte asılı kalan damperini asılı kaldığı yerden indirdi. Kaza sebebiyle Şile otoyolu Çekmeköy mevkiinde her iki istikamette de trafik oluştu.

VATANDAŞLAR KAZAYI FİLM İZLER GİBİ İZLEDİ

Otoyolda gerçekleşen kaza sonrası damperin üst geçide çarpma sesini duyan vatandaşlar olay yerine akın etti. Vatandaşlar, tırın üst geçitte asılı kalan damperini saatlerce izledi. Kazayı görev vatandaş Özkan Kaya, "Ben köpek gezdiriyordum yüksek bir ses geldi. Ben koştum damperi açık gördüm. Vurduktan sonra damper ileriye gitmiş. Olay anında yanımda köpek olduğu için zaten yaklaşamadım. Allah'tan arkada araç yoktu, bir araca sadece taşlar düştü. Can kaybı ve yaralanma olmadı." dedi