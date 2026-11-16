Acil hastayı götürürken yolu kaybetti, ambulansı bırakıp taksiyle evine döndü - Son Dakika
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Acil hastayı götürürken yolu kaybetti, ambulansı bırakıp taksiyle evine döndü

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Acil hastayı götürürken yolu kaybetti, ambulansı bırakıp taksiyle evine döndü
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ABD'nin Ohio eyaletinde bir ambulans şoförü, hastaneye götürdüğü kadın hastayla birlikte yolunu kaybedince "Mesaim bitti" diyerek ambulansı yol kenarına çekti ve çağırdığı taksiyle olay yerinden ayrıldı. Omurga yaralanması nedeniyle hastaneye sevk edilen kadın hasta ise diğer sağlık görevlisiyle birlikte ambulansta mahsur kaldı.

ABD'nin Ohio eyaletine bağlı Cleveland kentinde yaşanan olay, sağlık hizmetlerinde karşılaşılabilecek en sıra dışı ihmallerden birini gündeme getirdi. Hastaneye ulaşmayı bekleyen kadın, kendisini taşıyan ambulansın sürücüsünün yolculuğu yarıda bırakması üzerine acil yardım hattını aramak zorunda kaldı.

ÖNCE YOLU KAYBETTİ SONRA “MESAİM BİTTİ” DEYİP ÇAĞIRDIĞI TAKSİYLE GİTTİ

Olay, Cleveland'ın West 150th Street bölgesinde meydana geldi. Özel ambulans şirketi tarafından taşınan kadın hasta, Cleveland Clinic isimli hastaneye götürülüyordu. Ancak ambulans sürücüsü, hastaneye giden yolu bulamayınca araçla bir süre dolaştı. Ardından yolculuğa devam etmeyeceğini belirten sürücü, mesaisinin bittiğini söyleyerek ambulansı yol kenarında bıraktı. Sürücü, kendisine telefon uygulaması üzerinden taksi çağırarak olay yerinden ayrıldı.

HASTA VE SAĞLIK GÖREVLİSİ YOLDA KALDI

Ambulansta bulunan Lema Tackett-Kuscmaul adlı kadın, sürücünün ayrılmasıyla birlikte diğer sağlık görevlisiyle yolda kaldı. Toledo kentinden Cleveland'a omurga yaralanması nedeniyle tedavi için götürüldüğünü anlatan kadın, yaşadıkları karşısında büyük şaşkınlık yaşadı. Kadının yardım istemesi üzerine Cleveland Acil Sağlık Hizmetleri (EMS) ekipleri olay yerine yönlendirildi. Gelen sağlık görevlileri hastaya müdahale ederek onu hastaneye ulaştırdı.

30 YILLIK MESLEK HAYATINDA BÖYLESİNİ GÖRMEDİ

Cleveland EMS Komiser Yardımcısı Chris Chapin, 30 yılı aşkın meslek hayatında böyle bir olayla karşılaşmadığını belirtti. Hastanın kurtarılmasını sağlayan ekiplerin bağlı olduğu Cleveland Acil Sağlık Hizmetleri Çalışanları Derneği ise açıklamasında, yardım çağrısına yanıt veren sağlık görevlilerinin hastaya gerekli müdahaleyi yaparak güvenli şekilde hastaneye ulaştırdığını bildirdi. Tackett-Kuscmaul da yardımına gelen ekiplere ve kendisini yalnız bırakmayan sağlık görevlisine teşekkür etti.

AMBULANS ŞİRKETİ İNCELEME BAŞLATTI

Olayın ardından açıklama yapan özel ambulans şirketi ise hasta güvenliğinin en önemli öncelikleri olduğunu belirterek yaşananların incelendiğini duyurdu. Şirket, durumdan haberdar olur olmaz hastanın güvenliğini sağlamak için gerekli adımların atıldığını, incelemenin sonuçlarına göre uygun işlemlerin gerçekleştirileceğini açıkladı. Ancak ambulans sürücüsünün işine son verilip verilmediğine ilişkin ise bilgi paylaşılmadı.

Amerika Birleşik DevletleriYaşamOhioSon Dakika

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