AÇÜ'de Akademik Teşvik Ödülleri Töreni - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

AÇÜ'de Akademik Teşvik Ödülleri Töreni

AÇÜ\'de Akademik Teşvik Ödülleri Töreni
24.12.2025 17:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Artvin Çoruh Üniversitesi'nde akademik teşvik ödülleri ve unvan yükseltme töreni düzenlendi.

Artvin Çoruh Üniversitesi'nde (AÇÜ) "Ali Nihat Gökyiğit Akademik Teşvik Ödülleri ve Akademik Yükseltme Töreni" düzenlendi.

Nihat Gökyiğit Kongre ve Kültür Merkezi'nde organize edilen töreden üniversite bünyesinde başarılı akademik çalışmalarla teşvik almaya hak kazanan ve akademik unvanını yükselten öğretim üyelerine ödül ve belgeleri verildi.

Törende konuşan Artvin Valisi Turan Ergün, eğitimin yaşam boyu devam eden çok yönlü bir süreç olduğunu belirterek, bilgi temelli toplumların inşasında üniversitelerin hayati rol üstlendiğini söyledi.

Ülkelerin gelişmişlik düzeylerinin doğal kaynaklardan ziyade bilgi üretme kapasiteleriyle ölçüldüğünü ifade eden Ergün, üniversitelerin yalnızca bilimsel bilgi üreten kurumlar değil, aynı zamanda ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmanın da öncüsü olduğunu vurguladı.

Artvin Çoruh Üniversitesi'nin kuruluşundan bu yana önemli bir gelişim süreci yaşadığını dile getiren Ergün, şöyle devam etti:

"Akademik yükseltme sürecini başarıyla tamamlayarak 23 doçentimizin profesörlük kadrosuna, 15 doktor öğretim üyemizin doçentlik kadrosuna ve 45 akademisyenimizin doktor öğretim üyesi kadrosuna atanmasıyla söz konusu unvanlara yükselen toplam 83 kıymetli öğretim üyemizi tebrik ediyorum. Ülkemizin ve Artvin'imizin bilimsel, akademik ve kültürel gelişimine katkı sunmak amacıyla büyük bir özveriyle çalışan tüm akademisyenlerimize üniversitemize kazandırdıkları nitelikli bilimsel çalışmalar ve ortaya koydukları değerli katkılar dolayısıyla teşekkür ediyorum."

AÇÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Aydın ise akademik teşvik ve yükseltme törenlerinin akademisyenler için büyük bir gurur kaynağı olduğunu söyledi.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yayımlanan verilere göre, üniversitenin akademik personele düşen yayın sayısında 201 üniversite arasında 20'nci sırada yer aldığını belirten Aydın, bu başarının sürdürülebilir bilimsel üretimin göstergesi olduğunu ifade etti.

Aydın, Karadeniz bölgesindeki bakir ormanların yeşil yöntemlerle korunmasını konu alan ve 486 bin avro bütçeli uluslararası bir projenin kabul edilerek hayata geçirildiğini açıkladı.

Törende, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İsrafil Kışla da akademik başarıların teşvik edilmesinin, Türkiye'nin bilimsel ve teknolojik gelişimi açısından önemine dikkati çekti.

Konuşmaların ardından akademik teşvik almaya hak kazanan ve akademik yükseltme sürecini tamamlayan öğretim üyelerine belge ve ödülleri takdim edildi.

Kaynak: AA

Ali Nihat Gökyiğit, Turan Ergün, Artvin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AÇÜ'de Akademik Teşvik Ödülleri Töreni - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kol ağrısı şikayetiyle başladı Menenjit tedavisi gören 8 yaşındaki Tarık hayatını kaybetti Kol ağrısı şikayetiyle başladı! Menenjit tedavisi gören 8 yaşındaki Tarık hayatını kaybetti
Torun, babaannesini bıçaklayarak öldürdü Torun, babaannesini bıçaklayarak öldürdü
Başbakanın ülkenin en uzun tünelinin açılışından önce yaptığına bakın Başbakanın ülkenin en uzun tünelinin açılışından önce yaptığına bakın
Libya heyetini taşıyan jetin düşme anında dikkat çeken detay Tüm görgü tanıkları aynı şeyi söyledi Libya heyetini taşıyan jetin düşme anında dikkat çeken detay! Tüm görgü tanıkları aynı şeyi söyledi
Papa’dan Noel’de ateşkes çağrısı Papa'dan Noel'de ateşkes çağrısı
İbretlik son Esed’in saha komutanı Lübnan’da öldürüldü İbretlik son! Esed'in saha komutanı Lübnan'da öldürüldü

23:10
Saadettin Saran’ın tutuklanması halinde yerine vekalet edecek isim belli oldu
Saadettin Saran'ın tutuklanması halinde yerine vekalet edecek isim belli oldu
22:40
Gözaltına alınan Saadettin Saran’dan ilk görüntü
Gözaltına alınan Saadettin Saran'dan ilk görüntü
21:40
Dursun Özbek’ten taraftara yeni yıl hediyesi İşte o yıldız isim
Dursun Özbek'ten taraftara yeni yıl hediyesi! İşte o yıldız isim
21:13
Özel’den vatandaşlara ’sokak’ çağrısı: Hepinizi meydanlara, direnmeye davet ediyorum
Özel'den vatandaşlara 'sokak' çağrısı: Hepinizi meydanlara, direnmeye davet ediyorum
20:12
Sadettin Saran’ın gözaltına alındığı yer belli oldu Bakın neredeymiş
Sadettin Saran'ın gözaltına alındığı yer belli oldu! Bakın neredeymiş
19:39
Sadettin Saran uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı
Sadettin Saran uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2025 03:01:07. #7.11#
SON DAKİKA: AÇÜ'de Akademik Teşvik Ödülleri Töreni - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.