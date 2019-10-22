Acun Ilıcalı'nın canlı yayın kazası

TV8'de yayınlanan Gel Konuşalım programına konuk olan Acun Ilıcalı, yapımcılığını ve sunuculuğunu yaptığı 'O Ses Türkiye' programındaki bir performansı telefonundan canlı yayında izlettiği sırada telefonuna eski eşi Şeyma Subaşı'dan mesaj geldi.



Şeyma Subaşı'nın gönderdiği mesajda, "Acun, ne zaman görüşebiliriz? Tarihleri konuşmamız lazım, Miami oteli ve parayla ilgili başka bir şey de konuşacağım" yazdığı görüldü.



Bu ilginç canlı yayın kazası sosyal medyada çok konuşuldu, üzerine binlerce yorum yapıldı.