Son Dakika Haberleri: Acun Ilıcalı'nın canlı yayın kazası
Son Dakika Magazin Acun Ilıcalı'nın canlı yayın kazası

Acun Ilıcalı'nın canlı yayın kazası

1 saat önce

TV8'de yayınlanan Gel Konuşalım programına konuk olan Acun Ilıcalı, yapımcılığını ve sunuculuğunu yaptığı 'O Ses Türkiye' programındaki bir performansı telefonundan canlı yayında izlettiği sırada telefonuna eski eşi Şeyma Subaşı'dan mesaj geldi.

Acun Ilıcalı'nın canlı yayın kazası, System.String[]

TV8'de yayınlanan Gel Konuşalım programına konuk olan Acun Ilıcalı, yapımcılığını ve sunuculuğunu yaptığı 'O Ses Türkiye' programındaki bir performansı telefonundan canlı yayında izlettiği sırada telefonuna eski eşi Şeyma Subaşı'dan mesaj geldi.


Şeyma Subaşı'nın gönderdiği mesajda, "Acun, ne zaman görüşebiliriz? Tarihleri konuşmamız lazım, Miami oteli ve parayla ilgili başka bir şey de konuşacağım" yazdığı görüldü.


Bu ilginç canlı yayın kazası sosyal medyada çok konuşuldu, üzerine binlerce yorum yapıldı.

O Ses Türkiye, Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 01:39 
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