Acun Ilıcalı'nın yarışmadan ayrılmasını istediği Çağrı Atakan, gözyaşları içinde 1 hafta süre istedi

Survivor'ın bu akşam ekrana gelen bölümünde, yarışmacı Çağrı Atakan, rakip takım oyuncusu ile yaşadığı tartışma sonrası kendisini uyaran sunucu Murat Ceylan'a, "Ne yeter, sana ne" diyerek tepki gösterdi. Uzun bir süre sakinleştirilemeyen Atakan, veda konseyinde Acun Ilıcalı tarafından beklenmedik bir çıkışla karşılaştı.

GÖZYAŞLARI İÇİNDE 1 HAFTA SÜRE İSTEDİ

Sunucu Ceylan'a sarf ettiği hoş olmayan sözleri ve yarışmacılarla sık sık yaşadığı kavgaları yüzünden sabrı taşan Ilıcalı, Atakan'a, "Ben arkadaşıma yapılan bu hareketi kabul etmiyorum. Şimdi yarışmayı bırakıyorum dersen mutlu olurum." ifadesinde bulundu. Ünlüler ve gönüllüler takımının karşısında ünlü televizyoncudan hiç beklemediği bir tepki ile karşılaşan Çağrı Atakan ise kararını vermek üzere 1 hafta süre istedi. Yarışmacıların da Acun Ilıcalı'nın tepkisi sonrası şoke olduğu veda konseyinde, Çağrı Atakan, gözyaşlarını tutamadı.

"BÜYÜK İHTİMALLE DİSKALİFİYE OLDU"

Yarışmanın bugün yayınlanan fragmanı sonrası Survivor Panaroma'da, Çağrı ve Acun Ilıcalı arasında yaşanan olay konuşulmuştu. Programda söz alan Mert Öcal, Çağrı için "Büyük ihtimalle diskalifiye oldu, Acun abi öyle bir şey söyledi ki yarışmayı bırakmak zorunda gibi" demişti.