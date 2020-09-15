Acun Ilıcalı, Survivor finalinde Cemal Can'ı mı destekledi? İçtenlikle yanıtladı
Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, Candaş Tolga Işık'ın "Az Önce Konuştum" programına konuk oldu. Survivor finalinde "Cemal Can'ı destekledi" iddialarına ilişkin Ilıcalı, "Cemal Can oylamada başından sonuna kadar Barış'tan öndeydi. Cemal Can'ı niye tutayım. Babamın oğlu mu?" dedi.
Haber Global ekranlarında Candaş Tolga Işık'ın konuğu olan başarılı televizyoncu Acun Ilıcalı'dan Survivor final gecesiyle ilgili tartışmalara son noktayı koydu. İzleyicilerden gelen " Cemal Can'ı kazanması içine sindi mi?" sorusunu yanıtladı. Ilıcalı "Cemal Can oylamada başından sonuna kadar Barış'tan öndeydi. Cemal Can'ı niye tutayım. Babamın oğlu mu?" ifadelerini kullandı.
Acun Ilıcalı'ya gelen Survivor soruları üzerine, "Barışçılara buradan birkaç konuda açıklık getireyim. 'Barış'ın zayıflama videosu neden yok?' dediler. Çünkü Barış şişmanladı o yüzden yok. Barış'ın Before-After'ına (Öncesi-sonrası) baktım After'ı daha kilolu. O dönemde sakatlık geçirdi çok da enerji sarf edemedi. Finalde dezavantajı olmasın onu koymayalım dedim. Vay efendim onu koymadınız diye eleştirdiler" diye konuştu.
"BARIŞ ÜÇ GÜN EVVEL BENİM EVİNDEYDİ"
Ilıcalı, "Barış üç gün evvel benim evimdeydi. Cemal Can, oylamanın başından sonuna kadar Barış'tan öndeydi. Cemal Can benim babamın oğlu mu? Akrabam değil bir şeyim değil. Kimi tutayım? Niye tutayım?" şeklinde konuştu. Acun Ilıcalı canlı yayında açıkladı! TV8'e Kuzey Avrupa'dan talip var
Son Dakika Geride mektup bırakan 16 yaşındaki genç kız, baraj gölünde ölü bulundu Wolfsburg'lu Camacho, 30 yaşında futbola veda etti Silahla başından vurulmuş halde bulunan Sevginur, yaşam mücadelesi veriyor Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüs salgınına rağmen okulların açılmasından yana Türkiye'nin ilk uçan arabası CEZERİ havalandı Ünlü şarkıcı Halil Sezai, film çekimi sırasında karakolluk oldu Barcelona'ya transfer olan Planic'ten efsane Kolpaçino repliği: Hedef ben miyim Tayfun? Koronavirüs salgınından sonra yeni bir tehlike kapıda! İngiltere'de alkol bağımlılığı katlanarak arttı Roma, forma taklit ettiği gerekçesiyle Yeni Malatyaspor'a dava açıyor Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Kutlubay: Son birkaç haftada vaka sayısında dikkat çekici bir artış var Acun Ilıcalı canlı yayında açıkladı! TV8'e Kuzey Avrupa'dan talip var Brezilyalı boksör Pancera, 5 aylık hamile olan sevgilisini döverek öldürdü 9 yaşındaki kız çocuğunu istismar edip öldüren şahıs, komşuları tarafından linç edildi Sosyal medya fenomeni Reynmen, koronavirüse yakalandı Son Dakika: Fenerbahçe, Marcel Tisserand'ı resmen renklerine bağladı