Acun Ilıcalı'nın siyah tişört sayısı 1200'e ulaştı, eşi isyan etti - Son Dakika
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Acun Ilıcalı'nın siyah tişört sayısı 1200'e ulaştı, eşi isyan etti

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Acun Ilıcalı\'nın siyah tişört sayısı 1200\'e ulaştı, eşi isyan etti
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Acun Ilıcalı, yıllardır yaz-kış tercih ettiği siyah tişörtlerle ilgili dikkat çeken bir itirafta bulundu. Siyah tişörtleri günlük hayatının adeta vazgeçilmezi haline gelen Ilıcalı, evindeki siyah tişört sayısının 1200’e ulaştığını ve eşi Çağla Altunkaya’nın bu duruma isyan ettiğini anlattı.

Acun Ilıcalı, siyah tişörtlere olan düşkünlüğünü anlatırken evindeki tişört sayısının 1200’e ulaştığını söyledi. Ilıcalı, eşi Çağla Altunkaya’nın dolaplardaki siyah tişörtlerin çokluğuna tepki göstererek hepsini salona çıkardığını anlattı.

“SİYAH TİŞÖRTLERİ ÜÇ AYRI FİRMAYA YAPTIRIYORUM”

Siyah tişörtleri farklı kullanım alanlarına göre ayırdığını belirten Ilıcalı, “Hep aynı tişört değil aslında; yatarken giydiğim başka, ofiste başka, dışarıda başka, kışın başka” dedi.

Ilıcalı, siyah tişörtlerini üç farklı firmaya yaptırdığını ifade etti.

Acun Ilıcalı'nın siyah tişört sayısı 1200'e ulaştı, eşi isyan etti

“ÇAĞLA SİYAH TİŞÖRT KONUSUNDA CİNNET GETİRDİ”

Eşi Çağla Altunkaya’nın tişörtlerin sayısına tepki gösterdiğini anlatan Ilıcalı, “Geçen Çağla siyah tişört konusunda bir cinnet getirdi. Çünkü dolaplardaki siyah tişörtlerin toplamı 1200’e ulaşmış” ifadelerini kullandı.

Altunkaya’nın tepki olarak tüm siyah tişörtleri salona çıkardığını belirten Ilıcalı, “Hanımefendi de şov olsun diye bütün siyah tişörtleri salona koymuş. Bir girdim eve; salon komple siyah tişört” diye konuştu.

Acun Ilıcalı'nın siyah tişört sayısı 1200'e ulaştı, eşi isyan etti

“BUNLAR BİRBİRİYLE AYNI DEĞİL”

Eşini tişörtlerin farklı amaçlarla kullanıldığı konusunda ikna ettiğini söyleyen Ilıcalı, “Dedim ki ‘Bak, bunlar birbiriyle aynı değil.’ ‘Bu maç yaparken, bu kışın maç yaparken…’ diye diye ikna ettim” ifadelerini kullandı.

Acun Ilıcalı'nın siyah tişört sayısı 1200'e ulaştı, eşi isyan etti

Ilıcalı ayrıca tişörtlerin yıkandıktan sonra küçülmesinden rahatsız olduğunu belirterek, “Tişört yıkanınca küçülüyor, rahatsız ediyor. Bana hiçbir şeyin ağırlık yapmaması lazım” dedi.

Siyah Ayaklı Dağ GelinciğiÇağla AltunkayaAcun IlıcalıMagazinSon Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Hüseyin Peynir Hüseyin Peynir:
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