Adalar'daki faytonlar İBB meclisinde - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adalar'daki faytonlar İBB meclisinde - Son Dakika

Adalar'daki faytonlar İBB meclisinde

6 saat önce

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ocak ayı meclis toplantısında Adalar'daki tescilli fayton plakalarının İBB tarafından satın alması teklifi görüşülecek.

Adalar'daki faytonlar İBB meclisinde, System.String[]

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ocak ayı meclis toplantısında Adalar'daki tescilli fayton plakalarının İBB tarafından satın alması teklifi görüşülecek.

İBB'nin Ocak ayı meclis toplantısının ilki bugün Saraçhane'deki yerleşkede yapılacak. Toplantıda Adalar'da toplu taşımacılıkta kullanılan at ve araçlarıyla birlikte tescilli fayton plakalarının satın alınmasıyla ilgili Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'nün teklifi görüşülecek. Görüşmenin ardından teklif, ilgili komisyona gönderilecek. Komisyon teklifi kabul ederse konu tekrar İBB meclisinde oylanarak karar verilecek.


İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Adalar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 11:46 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Microsoft, Milyonlarca insanın kullandığı Windows 7 desteğine son veriyor
Beklenen kar geliyor! 20 Ocak'tan itibaren İstanbul donacak İBB Meclisi'nde gergin anlar! AK Partili meclis üyesi, İYİ Partili ismin üzerine yürüdü İBB'ye bağlı İstanbul Kitapçısı'nda Selahattin Demirtaş'ın kitapları satılmaya başlandı

Son Dakika Haberleri
18:03 Tomarza'da 277 toki konutunun sahibi kura ile belirlendi - Son Dakika
18:03 Denizli'de 'alacak' dehşeti: 3 kişiyi öldürdükten sonra intihar etti - Son Dakika
18:03 Ukrayna devlet acil servisi, düşürülen uçağın enkazını inceleyen ekiplerin görüntüsünü yayınladı. - Son Dakika
18:03 Hdp önündeki eylemde 133'üncü gün - Son Dakika
18:03 Trabzon tahliye edilen riskli okulun istinat duvarı çöktü-4 - Son Dakika
17:32 Boşandığı eşini öldüren adamın olaydan birkaç gün önce yazdığı mektup ortaya çıktı - Son Dakika
16:41 İBB'ye bağlı İstanbul Kitapçısı'nda Selahattin Demirtaş'ın kitapları satılmaya başlandı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2020 18:08:13. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Adalar'daki faytonlar İBB meclisinde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]