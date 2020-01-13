Adalar'daki faytonlar İBB meclisinde - Son Dakika

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ocak ayı meclis toplantısında Adalar'daki tescilli fayton plakalarının İBB tarafından satın alması teklifi görüşülecek.

İBB'nin Ocak ayı meclis toplantısının ilki bugün Saraçhane'deki yerleşkede yapılacak. Toplantıda Adalar'da toplu taşımacılıkta kullanılan at ve araçlarıyla birlikte tescilli fayton plakalarının satın alınmasıyla ilgili Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'nün teklifi görüşülecek. Görüşmenin ardından teklif, ilgili komisyona gönderilecek. Komisyon teklifi kabul ederse konu tekrar İBB meclisinde oylanarak karar verilecek.