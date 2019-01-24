Adalet Bakanı Gül'den "Ayşen Gruda" Paylaşımı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 74 yaşında hayatını kaybeden tiyatro ve sinema oyuncusu Ayşen Gruda'ya Allah'tan rahmet, ailesine ve Türk sanat camiasına başsağlığı diledi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 74 yaşında hayatını kaybeden tiyatro ve sinema oyuncusu Ayşen Gruda'ya Allah'tan rahmet, ailesine ve Türk sanat camiasına başsağlığı diledi.



Gül, Ayşen Gruda'nın vefatı nedeniyle Twitter hesabından paylaşımda bulundu.



Abdulhamit Gül, "Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden sinema ve tiyatromuzun güzide isimlerinden Ayşen Gruda'ya Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sanat camiasına başsağlığı dilerim." ifadesini kullandı.

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