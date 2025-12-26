Bakan Tunç uyardı: Düğün ve nişanlarda silah atana 7,5 yıla kadar hapis

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 11. Yargı Paketi kapsamında yapılan düzenlemeyle düğün, nişan ve kutlamalarda silah atanlara yönelik cezaların ağırlaştırıldığını açıkladı. Yeni düzenlemeye göre, yaralama ya da ölüm olmasa bile meskun mahalde silah atanlar 7,5 yıla kadar hapis cezası ile karşı karşıya kalabilecek.

Bakan Tunç, ses ve gaz fişeği atabilen silahlar ile kurusıkı tabancaların da bu kapsama alındığını, bu tür silahların kullanılması halinde 3 yıla kadar hapis cezası verilebileceğini belirterek, düzenlemenin güçlü bir caydırıcılık sağlayacağını vurguladı.

"TOPLUMSAL GÜVENLİĞİ GÜÇLENDİREN BİR ADIM"

Tunç, söz konusu cezaların özellikle düğün, nişan ve benzeri toplu kutlamalarda yaşanan can kayıplarının ve yaralanmaların önüne geçmeyi amaçladığını ifade etti. Meskun mahalde silah kullanımına karşı getirilen bu düzenlemenin, kamu düzeni ve vatandaş güvenliği açısından önemli olduğuna dikkat çekti.

11. YARGI PAKETİNDE BAŞKA NELER VAR?

Bakan Tunç, 11. Yargı Paketi'nin yalnızca bu düzenlemeyle sınırlı olmadığını, örgütlü suçlar, çocukların suç örgütleri tarafından kullanılmasının önlenmesi, trafik suçları, bilişim suçları ve ceza adaletinin etkinliğini artırmaya yönelik birçok düzenlemeyi içerdiğini dile getirdi.

KOVİD 19 DÜZENLEMESİ AF DEĞİL

Tunç ayrıca kamuoyunda tartışılan "Kovid-19 düzenlemesi"ne de değinerek, bunun bir af olmadığını, ceza adaletini ve eşitliği sağlamaya yönelik teknik bir düzenleme olduğunu vurguladı. Kadına yönelik şiddet, çocuk istismarı, terör ve örgütlü suçların ise bu kapsamın dışında tutulduğunu ifade etti.