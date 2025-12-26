Bakan Tunç uyardı: Düğün ve nişanlarda silah atana 7,5 yıla kadar hapis - Son Dakika
Bakan Tunç uyardı: Düğün ve nişanlarda silah atana 7,5 yıla kadar hapis

26.12.2025 17:16
Türkiye'de düğün, nişan ve benzeri kutlamalarda sıkça yaşanan silahlı olaylara karşı sert önlem geliyor. 11. Yargı Paketi kapsamında yapılan düzenlemeyle, meskun mahalde silah atanlara yaralama ya da ölüm olmasa bile 7,5 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor. Yeni uygulama, kurusıkı ile ses ve gaz fişeği atan silahları da kapsayarak caydırıcılığı üst seviyeye taşımayı hedefliyor.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 11. Yargı Paketi kapsamında yapılan düzenlemeyle düğün, nişan ve kutlamalarda silah atanlara yönelik cezaların ağırlaştırıldığını açıkladı. Yeni düzenlemeye göre, yaralama ya da ölüm olmasa bile meskun mahalde silah atanlar 7,5 yıla kadar hapis cezası ile karşı karşıya kalabilecek.

Bakan Tunç, ses ve gaz fişeği atabilen silahlar ile kurusıkı tabancaların da bu kapsama alındığını, bu tür silahların kullanılması halinde 3 yıla kadar hapis cezası verilebileceğini belirterek, düzenlemenin güçlü bir caydırıcılık sağlayacağını vurguladı.

"TOPLUMSAL GÜVENLİĞİ GÜÇLENDİREN BİR ADIM"

Tunç, söz konusu cezaların özellikle düğün, nişan ve benzeri toplu kutlamalarda yaşanan can kayıplarının ve yaralanmaların önüne geçmeyi amaçladığını ifade etti. Meskun mahalde silah kullanımına karşı getirilen bu düzenlemenin, kamu düzeni ve vatandaş güvenliği açısından önemli olduğuna dikkat çekti.

11. YARGI PAKETİNDE BAŞKA NELER VAR?

Bakan Tunç, 11. Yargı Paketi'nin yalnızca bu düzenlemeyle sınırlı olmadığını, örgütlü suçlar, çocukların suç örgütleri tarafından kullanılmasının önlenmesi, trafik suçları, bilişim suçları ve ceza adaletinin etkinliğini artırmaya yönelik birçok düzenlemeyi içerdiğini dile getirdi.

KOVİD 19 DÜZENLEMESİ AF DEĞİL

Tunç ayrıca kamuoyunda tartışılan "Kovid-19 düzenlemesi"ne de değinerek, bunun bir af olmadığını, ceza adaletini ve eşitliği sağlamaya yönelik teknik bir düzenleme olduğunu vurguladı. Kadına yönelik şiddet, çocuk istismarı, terör ve örgütlü suçların ise bu kapsamın dışında tutulduğunu ifade etti.

Kaynak: AA

Basın Toplantısı, Yılmaz Tunç, Güvenlik, Karabük, Güncel

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Çengelköylü Çengelköylü:
    NİHAYET BİR DUR DİYEN OLACAKTI KUTLAMA ADI ALTINDA OTOYOLU KAPATMALAR SAATLERCE CADDE VE SOKAKLARDA SİLAHLA HAVAYA ATEŞ AÇANLAR TÜNELLERDE DİRİFT YAPIP HAVAİ FİŞEK ATANLAR BUNLARI YAPARKEN BİR KEZ DEĞİL 50 KEZ DÜŞÜNÜN NASIL OLSA 50 BİN YATACAK YER BOŞ 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
19:59
TFF 51 kişiyi PFDK'ya sevk etti Aralarında hakem Ali Palabıyık da var
TFF 51 kişiyi PFDK'ya sevk etti! Aralarında hakem Ali Palabıyık da var
19:20
Emekliye promosyon yarışı kızıştı İşte en yüksek ödeme yapan bankalar
Emekliye promosyon yarışı kızıştı! İşte en yüksek ödeme yapan bankalar
18:59
Yürekleri yakan kaza Genç çift ve 3 aylık bebekleri hayatlarını kaybetti
Yürekleri yakan kaza! Genç çift ve 3 aylık bebekleri hayatlarını kaybetti
18:21
Beşiktaş iki futbolcunun kalemini kırdı: Kendinize kulüp bulun
Beşiktaş iki futbolcunun kalemini kırdı: Kendinize kulüp bulun
17:29
Çöp poşetinde cesedi bulunan Sümeyye'nin eşi, katille dakikalarca sohbet etmiş
Çöp poşetinde cesedi bulunan Sümeyye'nin eşi, katille dakikalarca sohbet etmiş
16:14
Apar topar final yapan dizi hakkında bomba iddia: Set çalışanını döverek öldürdüler
Apar topar final yapan dizi hakkında bomba iddia: Set çalışanını döverek öldürdüler
15:36
Yapay zeka, tam 1,5 milyon lirasından etti
Yapay zeka, tam 1,5 milyon lirasından etti
15:25
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pek çok ülkenin kendisine uyarlamak istediği sağlık sistemimiz var
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pek çok ülkenin kendisine uyarlamak istediği sağlık sistemimiz var
15:03
Şehit cenazesinde acılı babanın terlikli hali görenleri kahretti
Şehit cenazesinde acılı babanın terlikli hali görenleri kahretti
14:32
SDG-Şam krizi derinleşirken Mazlum Abdi'den jet hamle
SDG-Şam krizi derinleşirken Mazlum Abdi'den jet hamle
