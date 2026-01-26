Adalet Bakanı Tunç Katar\'da düzenlenen Doha Hukuk Forumu\'na katıldı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Katar'da "Gelişen Trendler ve Gelecek Vizyonları" temasıyla düzenlenen Doha Hukuk Forumu'na katıldı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, resmi ziyaret kapsamında Katar'a geldi. Tunç, başkent Doha'da "Gelişen Trendler ve Gelecek Vizyonları" temasıyla düzenlenen Doha Hukuk Forumu'na katıldı. Forum ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Bakan Tunç, forumda ele alınan konuların son derece önemli olduğunu belirterek, "Özellikle yatırım ortamının iyileştirilmesine yönelik önemli yasal düzenlemeler burada tartışılıyor. Ülkemizde bu anlamda önemli yasal düzenlemeleri hayata geçirmiştik. Yine teknolojinin gelişmesi ve dijitalleşmeyle beraber hukuk alanında da iyileştirmeler, geliştirmeler gerekiyor. Bu anlamda Türkiye'nin tecrübesi önemli. Türkiye, dijitalleşmede çok önemli mesafeler aldı. Özellikle teknolojinin yargı hizmetlerinde kullanılmasıyla ilgili olarak Ulusal Yargı Ağı Projemiz dünya çapında bir proje" dedi.

Doha Hukuk Forumu'nda ele alınan konulardan birisinin de tahkim ve arabuluculuk olduğunu kaydeden Bakan Tunç, "Burada değişik ülkelerin adalet bakanları var. Biz de Katar Adalet Bakanı'nın daveti üzerine geldik. Ülkemizin tecrübesini onlara aktarıyoruz. Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında gerçekleştirdiğimiz yeni yasal düzenlemeler ve diğer tahkim, arabuluculuk gibi konularda tecrübe paylaşımını yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakan Tunç, Katarlı mevkidaşıyla ikili görüşme gerçekleştirdi

Adalet Bakanı Tunç, Katar Adalet Bakanı ve Kabine İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı İbrahim bin Ali Al Mohannadi ile ikili görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede iki ülke arasındaki adli iş birliği kapsamında yürütülen çalışmalar ele alındı. İkili görüşmede, Türkiye ve Katar Adalet Bakanlıkları arasında kurumsal iş birliğinin daha da güçlendirilmesi ve ilerleyen süreçte atılması gereken adımlar değerlendirildi.

Bakan Tunç görüşmede, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Katar Emiri Sayın Tamim arasında çok büyük bir dostluk ilişkisi var. Bizler de adli iş birliğimizi daha ileriye taşımak için çaba gösteriyoruz" ifadelerini kullandı.

Görüşmede, iki ülke arasındaki siyasi, ekonomik ve stratejik ilişkilerin daha da geliştirilmesi vurgulandı.

Katar programı kapsamında Türkiye'nin Doha Büyükelçiliğini de ziyaret eden Bakan Tunç, Büyükelçi Dr. Mustafa Göksu'dan ülkede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. - DOHA