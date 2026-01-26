Adalet Bakanı Tunç Katar'da düzenlenen Doha Hukuk Forumu'na katıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Adalet Bakanı Tunç Katar'da düzenlenen Doha Hukuk Forumu'na katıldı

Adalet Bakanı Tunç Katar\'da düzenlenen Doha Hukuk Forumu\'na katıldı
26.01.2026 19:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Katar'da "Gelişen Trendler ve Gelecek Vizyonları" temasıyla düzenlenen Doha Hukuk Forumu'na katıldı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Katar'da "Gelişen Trendler ve Gelecek Vizyonları" temasıyla düzenlenen Doha Hukuk Forumu'na katıldı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, resmi ziyaret kapsamında Katar'a geldi. Tunç, başkent Doha'da "Gelişen Trendler ve Gelecek Vizyonları" temasıyla düzenlenen Doha Hukuk Forumu'na katıldı. Forum ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Bakan Tunç, forumda ele alınan konuların son derece önemli olduğunu belirterek, "Özellikle yatırım ortamının iyileştirilmesine yönelik önemli yasal düzenlemeler burada tartışılıyor. Ülkemizde bu anlamda önemli yasal düzenlemeleri hayata geçirmiştik. Yine teknolojinin gelişmesi ve dijitalleşmeyle beraber hukuk alanında da iyileştirmeler, geliştirmeler gerekiyor. Bu anlamda Türkiye'nin tecrübesi önemli. Türkiye, dijitalleşmede çok önemli mesafeler aldı. Özellikle teknolojinin yargı hizmetlerinde kullanılmasıyla ilgili olarak Ulusal Yargı Ağı Projemiz dünya çapında bir proje" dedi.

Doha Hukuk Forumu'nda ele alınan konulardan birisinin de tahkim ve arabuluculuk olduğunu kaydeden Bakan Tunç, "Burada değişik ülkelerin adalet bakanları var. Biz de Katar Adalet Bakanı'nın daveti üzerine geldik. Ülkemizin tecrübesini onlara aktarıyoruz. Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında gerçekleştirdiğimiz yeni yasal düzenlemeler ve diğer tahkim, arabuluculuk gibi konularda tecrübe paylaşımını yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakan Tunç, Katarlı mevkidaşıyla ikili görüşme gerçekleştirdi

Adalet Bakanı Tunç, Katar Adalet Bakanı ve Kabine İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı İbrahim bin Ali Al Mohannadi ile ikili görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede iki ülke arasındaki adli iş birliği kapsamında yürütülen çalışmalar ele alındı. İkili görüşmede, Türkiye ve Katar Adalet Bakanlıkları arasında kurumsal iş birliğinin daha da güçlendirilmesi ve ilerleyen süreçte atılması gereken adımlar değerlendirildi.

Bakan Tunç görüşmede, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Katar Emiri Sayın Tamim arasında çok büyük bir dostluk ilişkisi var. Bizler de adli iş birliğimizi daha ileriye taşımak için çaba gösteriyoruz" ifadelerini kullandı.

Görüşmede, iki ülke arasındaki siyasi, ekonomik ve stratejik ilişkilerin daha da geliştirilmesi vurgulandı.

Katar programı kapsamında Türkiye'nin Doha Büyükelçiliğini de ziyaret eden Bakan Tunç, Büyükelçi Dr. Mustafa Göksu'dan ülkede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. - DOHA

Kaynak: İHA

Yılmaz Tunç, Teknoloji, Politika, Ekonomi, Hukuk, Katar, Doha, Son Dakika

Son Dakika Politika Adalet Bakanı Tunç Katar'da düzenlenen Doha Hukuk Forumu'na katıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Maganda komşu rastgele ateş açtı, 23 yaşındaki genç hayatını kaybetti Gerçek bambaşka çıktı Maganda komşu rastgele ateş açtı, 23 yaşındaki genç hayatını kaybetti! Gerçek bambaşka çıktı
Rafa Silva ilk maçına çıktı, Benfica farka koştu Rafa Silva ilk maçına çıktı, Benfica farka koştu
Otomobil şarampole devrildi 2 kişi ağır yaralandı Otomobil şarampole devrildi! 2 kişi ağır yaralandı
Berlin’de apartman dairesine silahlı baskın, 5 yaralı Berlin'de apartman dairesine silahlı baskın, 5 yaralı
Domenico Tedesco: Eğer bu akşam biri suçlanacaksa bu ben olmalıyım Domenico Tedesco: Eğer bu akşam biri suçlanacaksa bu ben olmalıyım
Mevlitte yedikleri tavuklu pilavdan zehirlendiler Mevlitte yedikleri tavuklu pilavdan zehirlendiler

19:38
Yasak aşk cinayetinde kan donduran ifadeler: Satırla birkaç kez daha vurdum
Yasak aşk cinayetinde kan donduran ifadeler: Satırla birkaç kez daha vurdum
19:03
Canlı anlatım: Karşılaşmada heyecan çok yüksek
Canlı anlatım: Karşılaşmada heyecan çok yüksek
19:00
Annesinin cenazesinde kardeşini katletti
Annesinin cenazesinde kardeşini katletti
18:29
Mardin’de 5 gün süreyle eylem yasağı
Mardin'de 5 gün süreyle eylem yasağı
17:34
Ünlü şarkıcı Mehmet Erdem ve oyuncu Vildan Atasever, bebeklerine kavuştu
Ünlü şarkıcı Mehmet Erdem ve oyuncu Vildan Atasever, bebeklerine kavuştu
17:30
İmamoğlu ile aşk yaşadı mı, özel jete bindi mi Voleybolcu Derya Çayırgan sessizliğini bozdu
İmamoğlu ile aşk yaşadı mı, özel jete bindi mi? Voleybolcu Derya Çayırgan sessizliğini bozdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2026 20:02:44. #7.11#
SON DAKİKA: Adalet Bakanı Tunç Katar'da düzenlenen Doha Hukuk Forumu'na katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.