Adalet Bakanı Tunç, Meclis'te gazetecilerin sorularını yanıtladı Açıklaması

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sınır hattında terör örgütü YPG/SDG yandaşlarının Türk bayrağına saldırısına ilişkin soruşturmayla ilgili, "Bayrak indirme olayıyla ilgili olarak Nusaybin Cumhuriyet Başsavcılığının kararıyla 14 kişi gözaltına alındı. Gözaltı süreçleri devam ediyor. Burada bayrağı indirenin tespitiyle ilgili de çalışmalar devam ediyor." dedi.

Tunç, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Sınır hattında terör örgütü YPG/SDG yandaşlarının Türk bayrağına saldırısına ilişkin soruşturmayla ilgili soru üzerine Tunç, olaylarla ilgili başta Mardin ve Nusaybin Cumhuriyet Başsavcılıkları olmak üzere savcılıkların adli soruşturmaları başlattığını bildirdi.

Soruşturmaların sürdüğünü aktaran Tunç, "393 kişi hakkında işlem yapıldı. Bunlardan 35'i hakkında tutuklama kararı verildi. Şu anda 105 kişi hakkında gözaltı, 50 kişi hakkında yakalama kararı verildi. Özellikle Suriye hükümet güçleriyle YPG/SDG terör örgütü mensupları arasındaki çatışmaları bahane ederek ülkemizin değişik yerlerinde gerçekleştirilen gösteriler ve provokasyonlarla ilgili gerekli adli soruşturmalar yapılmaya devam ediliyor. Bayrak indirme olayıyla ilgili olarak da Nusaybin Cumhuriyet Başsavcılığının kararıyla 14 kişi gözaltına alındı. Gözaltı süreçleri devam ediyor. Burada bayrağı indirenin tespitiyle ilgili de çalışmalar devam ediyor." diye konuştu.

Atlas Çağlayan'ın hayatını kaybettiği olayla ilgili de açıklamalarda bulunan Tunç, olayın herkesi derinden yaraladığını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, bu konu üzerinde hassasiyetle durulması, gerekli yaptırımların uygulanmasına ilişkin kararlılığı ifade ettiğini aktaran Tunç, suça sürüklenen çocukların yaş gruplarına göre cezalandırılmasına ilişkin hükümlerin Türk Ceza Kanunu'nda (TCK) yer aldığını hatırlattı.

Daha önce Bakanlık olarak 18 yaş altı çocukların suçun işlenişi, suç işleme eğilimi, suç kayıtları ve kamu düzeni gerekçeleriyle hakimlerin indirim uygulamayacağına yönelik bir taslak hazırladıklarını anlatan Tunç, uzlaşma çerçevesinde TBMM'de Suça Sürüklenen Çocuklara İlişkin Meclis Araştırma Komisyonu kurulduğunu, komisyonun çalışmalarını sürdürdüğünü dile getirdi.

Bakan Tunç, komisyon raporu çerçevesinde ortaya çıkacak görüş doğrultusunda yasal düzenleme bakımından gerekli adımların atılacağını söyledi.

Atlas Çağlayan'ın hayatını kaybetmesi sonrasında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması çerçevesinde suça sürüklenen çocuğun tutuklandığını belirten Tunç, aileyi tehdit eden 4 kişinin tutuklandığını, bir kişinin de gözaltında bulunduğunu kaydetti.

Kartalkaya Kayak Merkezi'nde Grand Kartal Otel'deki yangının üzerinden bir yıl geçtiğini anımsatan Tunç, davada yargılamanın tamamlandığını, istinaf sürecinin sürdüğünü aktardı.

Tunç, "Kamu görevlileri bakımından soruşturma izni ilgili bakanlıklar tarafından verildi. İzinler çerçevesinde de kamu görevlilerinin soruşturmasıyla ilgili süreç devam ediyor. Soruşturma tamamlandığında, iddianame düzenlendiğinde süreç devam edecek. Dava sürecini yakından takip ediyoruz. Cumhurbaşkanı'mız da bu konudaki kararlılığı ifade etmişti. Ondan sonraki süreçte de kendilerini bilgilendirdik. Kamuoyunda da verilen kararların nasıl yankı uyandırdığını gördünüz." ifadelerini kullandı.