Adalet Bakanlığı Mağdur Hakları Dairesi Başkanı Özdemir'den Ankara Barosuna Ziyaret
51 dakika önce
Adalet Bakanlığı Mağdur Hakları Dairesi Başkanı Muhittin Özdemir, Ankara Barosuna ziyarette bulundu.
Adalet Bakanlığı
Mağdur Hakları Dairesi Başkanı Muhittin Özdemir
, Ankara
Barosuna ziyarette bulundu.
Adalet Bakanlığı Mağdur Hakları Dairesi Başkanı Özdemir, Ankara Barosuna bir ziyaret gerçekleştirdi. "Engelsiz Adalet Projesi" kapsamında görüş alışverişinde bulunulan görüşmede, engellilerin adalete erişiminde hukuki ve idari düzenlemeler ile iyileştirilmesine çalışılan engelli bireylerin temel hak ve özgürlüklerine bireysel ulaşımlarının önemi üzerinde duruldu. Daire Başkanı Özdemir, Ankara Barosu ile proje kapsamında birlikte çalışmak üzere yöntem belirlenmesi için çalışmalara başlayacaklarını ifade etti. Görüşmede Ankara Barosu Başkanı Erinç Sağkan ve Yönetim Kurulu üyesi Burcu Mine Gargın hazır bulundu. - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 11:56 Kaynak: İHA
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