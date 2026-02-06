Adalet İçin Ses Yükseliyor - Son Dakika
Adalet İçin Ses Yükseliyor

06.02.2026 01:13
Türkiye Komünist Hareketi, deprem yıl dönümünde adalet talep etti, unutmayacaklarını vurguladı.

(ANKARA) - Türkiye Komünist Hareketi'nin, 6 Şubat depremlerinin üçüncü yıl dönümüne ilişkin açıklamasında, "Bu ses adalet yerini bulana kadar susmayacak: Unutmayacağız, affetmeyeceğiz, helalleşmeyeceğiz" dedi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin üçüncü yılı nedeniyle Türkiye Komünist Hareketi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu ses adalet yerini bulana kadar susmayacak: Unutmayacağız, affetmeyeceğiz, helalleşmeyeceğiz! İmar aflarını verenleri, çadır satanları, deprem paralarının ne olduğunu açıklamayanları, halkın malına rezerv alan adı altında çöken zihniyeti, günler boyunca afet organizasyonunu yapmayanları, deprem fırsatçılığı yapan rantçıları, depremzedeleri hala konteynerlere ve çamur içinde yaşama mahküm edenleri, deprem gerçeklerini brandalar ile örterek TOKİ şovları yapanları, konteynerde yaşamak zorunda kalan yurttaşlara 'para harcamıyorlar rehavete kapılmışlar' diyen zihniyeti unutmadık, affetmeyeceğiz... Bir kere daha sömürü ve rant düzeninin enkazı altında kalmayacağız. Deprem değil, sermaye iktidarı öldürür!"

Kaynak: ANKA

