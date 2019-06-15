ADANA Bıçaklı gaspçıyı dövmesi ele verdi
6 dakika önce
Bıçaklı gaspçıyı dövmesi ele verdiAdana'da Nazan K.'ye (48) bıçak çekerek çantasını gasp eden Mustafa Y.'yi (24) boynuna yaptırdığı sevgilisinin adı olan dövmesi ele verdi.
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 10:18 Kaynak: DHA
Bıçaklı gaspçıyı dövmesi ele verdi
Adana'da Nazan K.'ye (48) bıçak çekerek çantasını gasp eden Mustafa Y.'yi (24) boynuna yaptırdığı sevgilisinin adı olan dövmesi ele verdi.
Olay, Seyhan ilçesi Akkapı Mahallesi'nde meydana geldi. İddaya göre, evine gitmekte olan Nazan K.'nin yanına yaklaşan motosikletli şüpheli bıçak çekerek çantayı istedi. Şüpheli, Nazan K.'nın çantasını alarak kaçtı. Olayın ardından Nazan K. bağırarak çevredekilerden yardım istedi. Nazan K. ihbar üzerine gelen polislere, gaspçının boynunda dövme olduğunu söyledi. Gasp Büro Amirliği ekipleri, zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı. 10 dakika sonra kolunda dövme olan Mustafa Y.'yi durduran polis yaptığı aramada şüphelinin üzerinde Nazan K.'ya ait cep telefonu, 70 lira ve 1 çeyrek altını buldu. Gözaltına alınan Mustafa Y. sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü. Gasp edilen eşyalarda sahibine teslim edildi.
Mustafa Y. sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.
Yarı çıplak halde önce otomobili sonra da motosikleti gasp etti!
Sağanak nedeniyle çöken yola düşen kamyonetin sürücüsü yaralandı
Son dakika! Erdoğan: Kudüs'te yeni oldu bittiler gayretini reddediyoruz
ANAR Genel Müdürü İbrahim Uslu: 31 Mart'a göre AK Parti'ye daha fazla destek vereceklerine dair bulguya ulaşamadık