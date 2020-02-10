Adana Büyükşehir Belediye Meclisinde "ihale" tartışması - Son Dakika
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Adana Büyükşehir Belediye Meclisinde "ihale" tartışması

6 saat önce

Adana Büyükşehir Belediye Meclis üyesi ve AK Parti Grup Başkan Vekili Ozan Gülaçtı, belediye ihalelerinin usule aykırı yapıldığını iddia etti.

Adana Büyükşehir Belediye Meclisinde

Adana Büyükşehir Belediye Meclis üyesi ve AK Parti Grup Başkan Vekili Ozan Gülaçtı, belediye ihalelerinin usule aykırı yapıldığını iddia etti. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da geçmiş dönemlere göre aynı işleri 3'te 1 fiyatına mal ettiklerini, ihalelere kimse katılmadığı için pazarlık usulüyle yapıldığını söyledi.


Adana Büyükşehir Belediye Meclisinin Şubat ayı ilk oturumu gerçekleştirildi. Oturumda gündem dışı söz alan AK Parti Grup Başkan Vekili Ozan Gülaçtı, belediye ihalelerinin usule aykırı gerçekleştirildiğini iddia ederek, "Yapım işlerinde yapılacak ihaleler belirli bir şekilde kanunda belirtilmiştir. Adana Büyükşehir Belediyesi ihalelerde kamu ihale kanununu 21-B kullanmıştır. O da pazarlık usulü ihaledir. Doğal afet, salgın hastalıklar, can veya mal kaybının tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen hallerde ihalenin ivedi olarak yapılması demek oluyor. Ancak Adana Büyükşehir Belediyesinin ihalelerinde hiç açık ihale yapılmamıştır" diye konuştu.


Zeydan Karalar'ın "Tüm ihaleleri şeffaf yapacağız" demesine rağmen ihalelerin pazarlık usulü yapıldığını kaydeden Gülaçtı, "Bu ihaleler neden böyle yapıldı? İhaleler neden kamuoyuna açılmadan gerçekleştirildi. Bunları soruyoruz" ifadelerini kullandı.


"İhaleye kimse girmemiştir"


Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da ihalelere kimse katılmadığı için bu şekilde gerçekleştiğini belirterek şunları söyledi:


"İhaleleri hep geçen döneme göre 3'te 1 fiyatına mal ettik. Siz onlara bakın. Bütün konular ihaleye açılmıştır. İhaleye eskisi gibi yüksek fiyat verip malı götürmeye çalışan insanlar katılmıştır ya da ihaleye kimse girmemiştir. Durumun aciliyetine istinaden bir adım atılması söz konusudur. Bakacağınız şey kamuoyunun ne kadar kazandığıdır. Buradaki her şey doğru düzgün ihale yapılsın diyedir. Siz eğer bir işi 1 yıl sonra, 2 yıl sonra 3'te 1 fiyatına yapıyorsanız bu takdir alacak bir iştir. Geçmiş dönemler beni ilgilendirmiyor. Beni bu dönem ilgilendiriyor."


Konuşmaların ardından AK Parti Grubu ile CHP ve İYİ Parti grupları arasında sözlü tartışma çıktı. Başkan Karalar daha sonra meclisi yarın 14.00'te toplamak üzere kapattı. - ADANA

Zeydan Karalar, AK Parti, Karalar, Adana, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 06:06 Kaynak: İHA
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