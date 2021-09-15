Adana Büyükşehir Belediyesi eylül ayı meclis toplantısının üçüncü oturumu yapıldı.
Adana Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili ve Aladağ Belediye Başkanı Mustafa Akgedik başkanlığında Büyükşehir Belediyesi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen oturumda, yoklamanın ardından bir önceki oturumun tutanakları oylanarak kabul edildi.
Gündem dışı konuşmanın olmadığı toplantıda gündem maddeleri oylandı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Adana Büyükşehir Belediyesi eylül ayı meclis toplantısı üçüncü oturumu yapıldı - Son Dakika