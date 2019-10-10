Son Dakika Haberleri: Adana çaldıkları kasayı forkliftle taşıyan soyguncular yakalandı
Son Dakika Güncel Adana çaldıkları kasayı forkliftle taşıyan soyguncular yakalandı

Adana çaldıkları kasayı forkliftle taşıyan soyguncular yakalandı

33 dakika önce

Çaldıkları kasayı forkliftle taşıyan soyguncular yakalandıAdana'da 8 ayrı eve girip, toplamda 500 bin liralık soygun gerçekleştiren 5 şüpheliden 3'ü tutukladı.

Çaldıkları kasayı forkliftle taşıyan soyguncular yakalandı

Adana'da 8 ayrı eve girip, toplamda 500 bin liralık soygun gerçekleştiren 5 şüpheliden 3'ü tutukladı. Hırsızların bir evden çaldığı içi altın dolu çelik kasayı, forkliftle taşıdıkları ortaya çıktı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro ekipleri, kent genelinde artan hırsızlık olayları üzerine harekete geçti. 8 ayrı evin kapısındaki kilit göbeklerini kırarak soygun gerçekleştiren hırsızların toplamda 500 bin liralık altın ve para çaldığı öğrenildi. Şüpheliler Özgür E., kardeşi İhsan E., Emre E. suç üstü yakalandı. Hakan Emre B. ve Baki Feyyaz C. evlerinde gözaltına alındı. Şüphelilerin, Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde bulunan bir evden çaldıkları altın kasasını, üzerine bez örtüp gizleyerek olay yerine çağırdıkları taksiyle götürdükleri ortaya çıktı. Kasayı sanayi sitesine getiren soyguncuların burada da çelik kasayı forkliftle taşıdıkları anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Emniyette sorguları tamamlanan Özgür E., kardeşi İhsan E. ve Hakan Emre B. tutuklandı. Baki Feyyaz C. ve Emre E. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adana çaldıkları kasayı forkliftle taşıyan soyguncular yakalandı

Emniyet Müdürlüğü, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 11:19 Kaynak: DHA
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