Adana'da 2 hırsızlık şüphelisi yakalandı - Son Dakika

Adreslerine düzenlenen operasyonda M.K. ve A.D. yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi ( JASAT ) Çukurova ilçesinde M.B'nin evinden hilti, su motoru ve yaklaşık 50 metre elektrik kablosu çalınması üzerine çalışma başlattı.

Adana 'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.

Bakan Çavuşoğlu: Mısır ile dışişleri bakanları düzeyinde görüşme gerçekleştirebiliriz

Kısıtlamayı ihlal eden şahsın maskesinin içinde esrar bulundu

AK Parti'nin çizgi film videosunu amacına ulaştığı için sildiği öğrenildi

Celta Vigo, Falcao için Galatasaray'a 2.5 milyon euro teklif etti