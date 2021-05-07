Adana'da 2 hırsızlık şüphelisi yakalandı - Son Dakika

Adana'da 2 hırsızlık şüphelisi yakalandı

07.05.2021 21:23
Adana'da 2 hırsızlık şüphelisi yakalandı, System.String[]

Adana'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.

Adana'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) Çukurova ilçesinde M.B'nin evinden hilti, su motoru ve yaklaşık 50 metre elektrik kablosu çalınması üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, hırsızlığın gerçekleştiği bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelilerin kimliğini belirledi.

Adreslerine düzenlenen operasyonda M.K. ve A.D. yakalandı.

A.D'nin 17 suç kaydı bulunduğu tespit edildi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

İl Jandarma Komutanlığı, Çukurova, JASAT, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana'da 2 hırsızlık şüphelisi yakalandı - Son Dakika


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