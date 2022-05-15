ADANA'DA 7 HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİ YAKALANDI - Son Dakika
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ADANA'DA 7 HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİ YAKALANDI

15.05.2022 10:07
ADANA'DA 7 HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİ YAKALANDI

ADANA'da son bir haftada 11 ayrı olayda 100 bin liralık hırsızlık yaptıkları belirlenen 7 şüpheli gözaltına alındı.

ADANA'da son bir haftada 11 ayrı olayda 100 bin liralık hırsızlık yaptıkları belirlenen 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, son bir haftada merkez ilçelerde 11 ayrı hırsızlık olayında toplam 100 bin lira değerinde cep telefonu, tablet, televizyon, inşaat malzemesi çaldığı belirlenen şüphelileri yakalamak için 13 Mayıs'ta operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı baskınlarda 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerindeki aramada çalıntı 2 televizyon ve çok sayıda inşaat malzemesi ele geçirildi. İfadelerinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ADANA'DA 7 HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİ YAKALANDI
ADANA'DA 7 HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİ YAKALANDI
ADANA'DA 7 HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİ YAKALANDI
ADANA'DA 7 HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİ YAKALANDI
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Hırsızlık Büro Amirliği, Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, İnşaat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: ADANA'DA 7 HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİ YAKALANDI - Son Dakika
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