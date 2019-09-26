Adana'da bir kişinin öldüğü trafik kazası davası

Adana'da bir kişinin hayatını kaybettiği, bir kişinin yaralandığı trafik kazasıyla ilgili tutuklu sürücünün yargılanmasına devam edildi.

Adana 10. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya sürücü tutuklu sanık M. Ö. ile müştekiler ve tarafların avukatları katıldı.

Savunmasında kaza nedeniyle üzgün olduğunu söyleyen M. Ö, "Bir önceki celsede olayla ilgili detaylı beyanda bulunmuştum. Kavşaklardaki trafik ışığı ben görmeden kırmızıya geçmiştir. Kaza kaçınılmaz bir durumdu. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim." dedi.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanığın adli kontrol tedbiri ile tahliyesine karar vererek duruşmayı erteledi.

M. Ö. idaresindeki otomobil, 17 Haziran 2019'da merkez Seyhan ilçesi Mavi Bulvar kavşağında Tuğçe Ç. idaresindeki araca çarpmıştı.

Kazada yaya Remzi E. ölmüş, Tuğçe Ç'nin idaresindeki otomobilde yolcu konumunda bulunan annesi Fatma Ç. ise yaralanmıştı.

Tutuklanan sürücü hakkında, "taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma" suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.