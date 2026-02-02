Adana\'da Boşanma Kavgası: Kadın Darbedildi

Adana'da bir kadın sokak ortasında boşandığı eşi tarafından darbedildi. O anlar cep telefonuyla saniye saniye görüntülenirken, şahıs polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, dün merkez Yüreğir ilçesi Yeşilbağlar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, T.D. (36), 7 yıl evli kaldığı Y.E.D. (36) ile boşandı. Mahkeme çiftin 9 ve 14 yaşındaki çocuklarının velayetini ise baba Y.E.D.'ye verdi. Yarıyıl tatilinde anne T.D., Y.E.D.'den çocuklarını aldı. Tatilin son bulmasıyla Y.E.D., eski eşinin yaşadığı eve gelip çocuklarını almak istedi. Bu sırada T.D. ve Y.E.D. arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmada Y.E.D., eski karısı T.D.'yi darbetti. Yaşananlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şikayet üzerine Y.E.D.'yi yakaladı. Gözaltına alından şüpheli emniyete götürüldü. - ADANA