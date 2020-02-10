Adana'da cami önünde gazete dağıtma tartışması - Son Dakika
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Adana'da cami önünde gazete dağıtma tartışması

11 dakika önce

ADANA'da Büyükşehir Belediyesi personelinin camiden çıkanlara ulusal bir gazeteyi dağıttığı iddiasıyla ilgili tartışmalar sürerken Belediye Başkanı Zeydan Karalar, "Caminin içinde dağıtmıyorlar.

Adana'da cami önünde gazete dağıtma tartışması, System.String[]

ADANA'da Büyükşehir Belediyesi personelinin camiden çıkanlara ulusal bir gazeteyi dağıttığı iddiasıyla ilgili tartışmalar sürerken Belediye Başkanı Zeydan Karalar, "Caminin içinde dağıtmıyorlar. Orada siyaset yapmak bizim işimiz değil" dedi. AK Parti Grup Başkan Vekili Ozan Gülaçtı da konunun aydınlatılması için suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi.

Adana Büyükşehir Belediyesi personeline, cuma günü, camiden çıkanlara ulusal bir gazetenin dağıttırıldığını söyleyen AK Parti İl Başkanı Mehmet Ay, yazılı açıklama yaparak, duruma tepki göstermişti.  Mehmet Ay'ın eleştirilerine yanıt veren Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, "Belediyeyle ilgili haberleri vatandaşlarımıza ulaştıran taşeron personellerimiz var. Onlar oradan geçerken vatandaşların talebiyle gazete vermişler. Caminin içinde dağıtmıyorlar. Orada siyaset yapmak bizim işimiz değil. Propaganda söz konusu değildir. Ben Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanıyım. Burayla ilgili haberleri vatandaşlara duyurmak da ayrıca benim görevim" dedi.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIZ

Konunun kendi grupları içinde de değerlendirileceğini söyleyen Adana Büyükşehir Belediyesi Meclis üyesi AK Parti Grup Başkan Vekili Ozan Gülaçtı ise konuyu fotoğraflardan gördüklerini ve söz konusu durum hakkında araştırma yapacaklarını kaydetti. Söz konusu ulusal gazeteyi dağıtan kişilerin üzerinde büyükşehir belediye logolu kıyafetlerin olduğuna dikkat çeken Gülaçtı, "Bu kişiler cami çıkışında gazete dağıtmışlar. Bir kamyon dolusu gazete olduğu söyleniyor. Buradaki amaç nedir? Büyükşehir belediyesi kaynaklarıyla mı dağıtılmıştır? Kamunun kaynağı neden bu iş için kullanılmıştır? Bu soruların hepsinin cevabının alınması lazım. Biz de bu konuyla ilgili suç duyurusunda bulunup aydınlanmasını isteyeceğiz" diye konuştu.


Adana Büyükşehir Belediyesi, Zeydan Karalar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 06:18 Kaynak: DHA
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