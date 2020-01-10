Adana'da çökme tehlikesi bulunan iki katlı ev ekiplerce yıkıldı - Son Dakika
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Adana'da çökme tehlikesi bulunan iki katlı ev ekiplerce yıkıldı

6 saat önce

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde çökme tehlikesi bulunan iki katlı ev, belediye ekiplerince yıkıldı.

Adana'da çökme tehlikesi bulunan iki katlı ev ekiplerce yıkıldı, System.String[]

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde çökme tehlikesi bulunan iki katlı ev, belediye ekiplerince yıkıldı.

Kurttepe Mahallesi'nde, engelli Ali ve kanser hastası Hatun Tik çiftinin, kentteki sağanakların ardından çevresinde su birikintileri oluşan, duvarları çatlayan ve yan yatan evlerini terk etmesi sonrasında Çukurova Belediyesi ekipleri harekete geçti.

Ekipler, polisin çevresine güvenlik şeridi çektiği evi yıktı.

Tik çifti, daha önceden bazı eşyalarıyla akrabalarının yanına yerleşmişti.

"Evinin tümüyle yapılmasını talep etti"

Öte yandan, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfından yapılan açıklamada, evleri sağanaktan etkilenerek zarar gören Tik çiftini, Çukurova Kaymakamı Osman Sarı'nın ziyaret ettiği belirtildi.

İki katlı evin alt katında kiracı Veysi Cengiz'in yaşadığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ali Tik'in aylık 2 bin 150 lira emekli aylığı aldığı, oturduğu evin hisseli arazide bulunduğu, evin ruhsatının olmadığı tespit edilmiştir. Şahıslara ilk etapta mağduriyetlerini gidermek üzere Vakfımızdan 3'er bin lira yardım kararı alınmıştır. Yapılmak istenen yardım, ev sahibi tarafından reddedilmiş, Ali Tik evinin tümüyle yapılmasını talep etmiştir. Kiracı Cengiz'e ise bugün 3 bin lira barınma yardımı yapılmıştır."

Kurttepe, Çukurova, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 07:44 Kaynak: AA
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