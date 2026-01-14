Adana'da Dayı İle Yeğen Arasında Silahlı Tartışma

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir kişi, sokakta tartıştığı dayısını tabancayla bacağından vurarak yaraladı.

Gülbahçesi Mahallesi'nde A.B. ile dayısı A.T. arasında sokakta henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesiyle A.B, dayısı A.T'ye tabancayla ateş açtı.

A.T'nin bacağından vurularak yaralanmasının ardından şüpheli A.B. olay yerinden kaçtı.

Yaralı A.T, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince hastanaye kaldırıldı.

Polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.