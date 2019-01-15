Adana'da Devrilen Otomobilin Sürücüsü Yaralandı
36 dakika önce
Adana'nın Sarıçam ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Adana
'nın Sarıçam
ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı. Sezai Karakoç
Bulvarı'nda İlknur Avcı'nın kullandığı 01 YM 691 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak devrildi.
Kazada yaralanan Avcı, olay yerine çağrılan ambulansla Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, otomobilin çekilmesiyle açıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 11:42 Kaynak: AA
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