Son Dakika Haberleri: Adana'da Devrilen Otomobilin Sürücüsü Yaralandı

Adana'da Devrilen Otomobilin Sürücüsü Yaralandı

36 dakika önce

Adana'nın Sarıçam ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Adana'da Devrilen Otomobilin Sürücüsü Yaralandı, System.String[]
Adana'nın Sarıçam ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Sezai Karakoç Bulvarı'nda İlknur Avcı'nın kullandığı 01 YM 691 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak devrildi.

Kazada yaralanan Avcı, olay yerine çağrılan ambulansla Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, otomobilin çekilmesiyle açıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 11:42 Kaynak: AA

Sarıçam, Adana, Güncel
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