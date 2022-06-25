Adana'da devrilen pikaptaki iki kişi ağır yaralandı - Son Dakika
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Adana'da devrilen pikaptaki iki kişi ağır yaralandı

25.06.2022 17:50
Adana'da devrilen pikaptaki iki kişi ağır yaralandı

Adana'nın Karataş ilçesinde devrilen pikaptaki iki kişi ağır yaralandı.

Adana'nın Karataş ilçesinde devrilen pikaptaki iki kişi ağır yaralandı.

Şükrü Aydın Alp yönetimindeki 01 JE 426 plakalı pikap, Doğankent Pekmezci Mahallesi'nde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Yol kenarındaki narenciye bahçesinde ters durabilen pikaptaki sürücü Alp ve yanındaki Seyit Hüseyin Dinç, vatandaşlar tarafından araçtan çıkarıldı.

İhbar üzerine kısa sürede olay yerine giden 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralıları Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Yaralıların durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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Kaynak: AA

Doğankent, Karataş, Aydın, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da devrilen pikaptaki iki kişi ağır yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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