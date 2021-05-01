Eniştesi tarafından tüfekle vurulduğu ileri sürülen kişi öldü - Son Dakika

Adana'nın Yüreğir ilçesinde, eniştesi tarafından vurulduğu iddia edilen kişi hayatını kaybetti.

İddiaya göre, Atakent Mahallesi'nde Mesut Yılmaz (28) ile ablasının eşi Mehmet O. henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı.

Daha sonra çıkan kavgada Mehmet O, Mesut Yılmaz'a tüfekle ateş ederek olay yerinden kaçtı.

Ağır yaralanan Yılmaz, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Yüreğir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yılmaz, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Şüpheli Mehmet O'yu yakalama çalışmaları sürüyor.