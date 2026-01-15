Adana'da Evden 1 Kamyon Çöp Çıkarıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Adana'da Evden 1 Kamyon Çöp Çıkarıldı

Adana\'da Evden 1 Kamyon Çöp Çıkarıldı
15.01.2026 12:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Meydan Mahallesi'nde vatandaşların şikayeti üzerine bir evden kamyonla çöp taşındı ve ilaçlama yapıldı.

Adana'da vatandaşların şikayette bulunduğu evden 1 kamyon çöp çıkartıldı.

Merkez Seyhan ilçesine bağlı Meydan Mahallesi'ndeki bir evden kötü koku ve böceklerin yayılması üzerine vatandaşlar ekiplere ulaşarak evde temizlik yapılmasını etti. Ekipler, vatandaşların başvurusu üzerine cumhuriyet savcılığından alınan iznin ardından polis eşliğinde eve girdi. Evde biriktirilen çok miktarda çöp bir kamyonla taşındı. Atıkların çıkarılmasının ardından evde ilaçlama yapıldı. - ADANA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3-sayfa, Adana, Çevre, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Adana'da Evden 1 Kamyon Çöp Çıkarıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Davutoğlu: Suriye’deki Kürt kardeşlerimiz bizim akrabalarımızdır, soydaşlarımızdır Davutoğlu: Suriye'deki Kürt kardeşlerimiz bizim akrabalarımızdır, soydaşlarımızdır
Sosyal medyada canlı yayın yaparken denize atlayan kadını kurtardı Sosyal medyada canlı yayın yaparken denize atlayan kadını kurtardı
Emel Müftüoğlu: Rabia Karaca’nın “kumar“ suçlamasını kısmi kabul ediyorum Emel Müftüoğlu: Rabia Karaca'nın "kumar" suçlamasını kısmi kabul ediyorum
6 yıl önce annesi patates püresinden, kızı ise elma yerken öldü 6 yıl önce annesi patates püresinden, kızı ise elma yerken öldü
Kennedy’den Trump’a dikkat çeken sözler: Nasıl hayatta kaldığını bilmiyorum Kennedy'den Trump'a dikkat çeken sözler: Nasıl hayatta kaldığını bilmiyorum
Tammy Abraham’dan Aston Villa kararı Tammy Abraham'dan Aston Villa kararı

15:10
Galatasaray’dan sürpriz transfer hamlesi
Galatasaray'dan sürpriz transfer hamlesi
14:40
Tarihi maçtan sonra viral olan görüntü
Tarihi maçtan sonra viral olan görüntü
14:39
İstanbul’un göbeğinde kendini direğe astı
İstanbul'un göbeğinde kendini direğe astı
14:34
İranlı muhalif canlı yayında Türk asıllı gazeteciyi tehdit etti
İranlı muhalif canlı yayında Türk asıllı gazeteciyi tehdit etti
14:08
İmamoğlu ile yasak aşk yaşadığı konuşulan Derya Çayırgan’ın ilk ifadesi
İmamoğlu ile yasak aşk yaşadığı konuşulan Derya Çayırgan'ın ilk ifadesi
14:03
Arkadaşına para veren Osimhen aldığı cevapla delirdi: Geri almak istedim
Arkadaşına para veren Osimhen aldığı cevapla delirdi: Geri almak istedim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2026 15:13:55. #7.11#
SON DAKİKA: Adana'da Evden 1 Kamyon Çöp Çıkarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.