Adana'da freni boşalan LPG tankeri duvarda asılı kaldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adana'da freni boşalan LPG tankeri duvarda asılı kaldı - Son Dakika

Adana'da freni boşalan LPG tankeri duvarda asılı kaldı

6 saat önce

Adana'da freni boşalan LPG yüklü tanker, duvar üzerinde asılı kaldı.

Adana'da freni boşalan LPG yüklü tanker, duvar üzerinde asılı kaldı.

Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı'nda bir akaryakıt istasyonunda LPG dolumu yapan Cemal Kaya, işleminin ardından 33 F 8166 plakalı tankeri park ederek muhasebe işlemi için araçtan indi.

Freni boşalarak geri geri gelen tanker, yaklaşık 2,5 metre yükseklikte duvar üzerinde asılı kaldı. Olayı gören çalışanlar durumu polise bildirdi.

İtfaiye ekipleri olası bir patlamaya karşı önlem alırken, içerisinde LPG olduğu öğrenilen tanker çekici yardımıyla asılı kaldığı yerden kurtarıldı.

Adana'da freni boşalan LPG tankeri duvarda asılı kaldı

Çukurova, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 03:33 Kaynak: AA
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