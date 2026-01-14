Adana'da Geri Dönüşüm Sergisi

Adana'da geri dönüşümün önemine ve atıkların doğaya verdiği zararlara dikkati çekmek amacıyla "yeşil vatan" temalı resim sergisi gerçekleştirildi.

Seyhan Kaymakamlığı, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen etkinlikte öğrenciler, günlük hayatta oluşan atık malzemeleri geri dönüştürerek resimler hazırladı.

Öğrenciler, plastik, kağıt, boya ve çeşitli ambalaj atıklarını kullanarak çevre kirliliği, orman yangınları ve doğal kaynakların korunmasını anlatan resimler yaptı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü binasında açılan sergide, öğrenciler tarafından hazırlanan 24 eser sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Loğoğlu, serginin önemli bir farkındalık oluşturduğunu söyledi.

Sergide emeği geçenlere teşekkür eden Loğoğlu, "Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüzün sadece sportif ve yurt faaliyetleriyle değil, gençlik hizmetleri kapsamında ne kadar geniş bir çerçevede gençlerimize hizmet ettiğini hep birlikte görüyoruz." dedi.

Görsel sanatlar öğretmeni Melek Yıldırım da sergiyle çevre duyarlılığının güçlendirilmesini amaçladıklarını vurguladı.

Atıkların yeniden değerlendirilerek sanata dönüştürülebileceğini herkese gösterdiklerini ifade eden Yıldırım, şunları kaydetti:

"Eserlerin tümü geri dönüşümle yapıldı. Kullandığımız tüm karton ve kağıtların tamamı geri dönüşüm malzemelerinden oluşuyor. Kullandığımız hiçbir kağıdı yeni almadık. Doğaya zarar vermeden, geri dönüşümü de ön plana çıkararak çalışmalarımızı yaptık."