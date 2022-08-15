Adana'da 2 kişiyi öldüren zanlı eş katili çıktı - Son Dakika
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Adana'da 2 kişiyi öldüren zanlı eş katili çıktı

15.08.2022 10:05

Adana'da iki kişiyi öldürdüğü öne sürülerek tutuklanan zanlının 2004 yılında kendisinden boşanmak isteyen karısını öldürdüğü ortaya çıktı.

Adana'da iki kişiyi öldürdüğü öne sürülerek tutuklanan zanlının 2004 yılında kendisinden boşanmak isteyen karısını öldürdüğü ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, olay, 24 Temmuz günü saat 23.30 sıralarında Yüreğir ilçesi Çamlıbel Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre otomobille gezintiye çıkan Ümit Ekmekçi (46) ile yanındaki Cumali Gültekin (28), bir sokakta karşılaştıkları Ramazan Demirtaş (32), Sergen Çelik (25), Muhammet Savah (23) ve Serhat Saygılı (23) ile tartışmaya başladı. Tartışma Ramazan Demirtaş'ın Ümit Ekmekçi'ye "sen bitmişsin" demesiyle küfürleşmeyle büyüdü. Kavgada Demirtaş, belindeki tabancayı çıkarıp ateş açtı. Ekmekçi de tabancasıyla karşılık verince sokak savaş alanına döndü. Kavgaya karışan 5 kişi, silahlardan çıkan kurşunlarla yaralandı. Yaralanan Demirtaş, Savan, Saygılı ve Ekmekçi arkadaşları tarafından hastaneye götürüldü.

Mahallelinin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, silahla vurulmuş ve yanında tabanca bulunan Sergen Çelik'in hayatını kaybettiğini belirledi. Özel bir hastaneye kaldırılan Ramazan Demirtaş ise doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olay yerinde inceleme yapan polis ekibi, Çelik'in yanında ve yakınında tabanca ile sokakta dolu şarjör ele geçirirken, silahlardan ateşlenen 28 boş kovan buldu.

Hastanedeki tedavileri tamamlanan şüpheliler, taburcu edildikten sonra gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüphelilerden Ümit Ekmekçi'nin, 1 Ekim 2004'te kendisinden boşanmak isteyen ve "Bizde erkek kadını boşar. Beni boşayacaksın, yoksa görürsün" diyen eşi Sebiha Ekmekçi'yi öldürdüğü öğrenildi. Çıkarıldığı mahkemece müebbet hapis cezasına çarptırılan, duruşmadaki iyi hali nedeniyle cezası 30 yıla indirilen Ekmekçi'nin geçtiğimiz yıl şartlı olarak tahliye edildiği belirtildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ümit Ekmekçi çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Cumali Gültekin, Muhammet Savah ile Serhat Saygılı ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - ADANA

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Kaynak: İHA

Adana Yüregir, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Adana'da 2 kişiyi öldüren zanlı eş katili çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da 2 kişiyi öldüren zanlı eş katili çıktı - Son Dakika
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