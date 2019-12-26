Adana'da iki öğrencinin öldüğü trafik kazası davası - Son Dakika

Adana'da 2 öğrencinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin yaralandığı trafik kazasıyla ilgili sürücü hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davanın duruşması görüldü.

Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya yargılama sırasında tahliye edilen sanık Muhammet A. ile sanığın yakalanmasını engellemeye çalıştığı öne sürülen kuzeni M.Ü. ve tarafların avukatları katıldı.

Sanık Muhammet A'nın avukatı MOBESE görüntüleriyle ilgili gelen bilirkişi raporunu incelemek için süre istedi.

Başka araştırılacak husus olmaması üzerine mahkeme savcısı esas hakkındaki mütalaasını verdi.

Savcı mütalaasında, olay tarihinde sanık Muhammet A'nın aracını kullanırken bulunduğu yer şartlarının üzerinde hız yaptığını, önündeki araçları geçmek için makas attığını, daha sonra yolun karşısına geçmek isteyen Adil Şahbaz'a çarptığını belirtti.

Çarpma sonucu hayatını kaybeden Şahbaz'ın kopan bacağının 84 metre uzağa düştüğüne dikkati çeken savcı, sanığın daha sonra kendi istikametinde giden araca arkadan çarptığını ve bu araçta bulunan Senanur Akgül'ün de ölümüne neden olduğunu kaydetti.

Savcı, sanık Muhammet A'nın 15 yıla kadar, sanığın yakalanmasını önlemeye çalıştığı iddia edilen kuzeni M.Ü'nün ise 5 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Muhammet A, önceki savunmalarını tekrarladığını belirterek beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut durumlarının devamına karar verip duruşmayı karar için erteledi.

Olay

Muhammet A. yönetimindeki 01 ASL 75 plakalı otomobil, 4 Şubat'ta Ali Bozdoğanoğlu Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan yaya Adil Şahpaz'a, ardından Mustafa Akgül'ün kullandığı 48 M 0606 plakalı araca ve Ramazan Yıldırım idaresindeki 06 HNP 95 plakalı araca çarpmıştı.

Kazada yaya olan üniversite öğrencisi Adil Şahpaz ile otomobildeki lise öğrencisi Senanur Akgül hayatını kaybetmiş, 6 kişi yaralanmıştı.