Adana'da 3 bin 264 ilaç ve 253 tıbbi cihaz ele geçirilen depodaki 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ilçesindeki depoya operasyon düzenledi.
Adreste 3 bin 264 ilaç ve 253 tıbbi cihaz bulan ekipler, 1 şüpheliyi gözaltına aldı.
Zanlı hakkında "kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde ilaç yapma veya satma" suçundan adli işlem başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Adana'da Kaçak İlaç ve Tıbbi Cihaz Ele Geçirildi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?