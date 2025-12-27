Sokakta kanlı düello! İkisi de hayatını kaybetti

Adana'da olay, gece saatlerinde merkez Yüreğir ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde meydana geldi. Kahvehane işletmecisi ile bir müşteri arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

SOKAKTA SİLAHLI KAVGA

DHA'daki habere göre tarafların yakınlarının da dahil olmasıyla büyüyen tartışma, sokakta silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada tabancayla vurulan Tolgahan Akyüz (25), Berdan Balsak (22) ve Bekir A. (25), vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı.

BİR KİŞİ OLAY YERİNDE ÖLDÜ

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Tolgahan Akyüz'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralılar Berdan Balsak ve Bekir A. ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

BİR KİŞİ HASTANEDE CAN VERDİ

Tedavi altına alınan Balsak da doktorların çabasına karşın kurtarılamadı. Tolgahan Akyüz ve Berdan Balsak'ın cenazeleri, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

9 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Polis ekipleri, kavgada silahla ateş açtığı öne sürülen 2 kişinin de aralarında bulunduğu 9 şüpheliyi gözaltına aldı. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.