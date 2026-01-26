Adana'da Kaskla Cam Kırma Olayı - Son Dakika
Adana'da Kaskla Cam Kırma Olayı

26.01.2026 09:49
Trafikte yol verme tartışmasında motosiklet sürücüsü kaskla minibüs camını kırdı, pişman olduğunu söyledi.

ADANA'da trafikte yol verme meselesi nedeniyle çıkan kavgada servis minibüsünün camını kaskla kıran motosiklet sürücüsü Aydın B. (41), ifadesinde, "Tartışma sırasında kaskıma vurunca sinirlendim. Bir anlık öfkeyle camı kırdım, pişmanım" dedi.

Olay, 24 Aralık'ta Seyhan ilçesine bağlı Cemalpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Arkasında çocuğu bulunan motosiklet sürücüsü Aydın B. ile servis minibüsü sürücüsü D.Y. arasında 'yol verme' nedeniyle tartışma çıktı. Aydın B., eline aldığı motosiklet kaskıyla servis minibüsünün camını kırdı. Yaşananlar, servis aracının içerisinde bulunan bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde; motosiklet sürücüsünün servisten inen yolcular ile tartıştığı sırada, 'Canımız ucuz mu?' dediği, ardından olay yerinden uzaklaştığı anlar yer aldı.

SERBEST BIRAKILDI

Sanal medyada da paylaşılan görüntüleri ihbar kabul eden Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Aydın B.'yi adresine düzenlediği baskınla yakaladı. Gözaltına alınan Aydın B., emniyetteki ifadesinde, "Minibüs trafikte aniden yola çıktı. Hava yağmurluydu, kaydım. Tartışma sırasında kaskıma vurunca sinirlendim. Bir anlık öfkeyle camı kırdım, pişmanım" dedi. Aydın B., işlemleri sonrası adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Motosiklet, Güvenlik, Olaylar, Güncel, Adana, Son Dakika

