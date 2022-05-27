Adana'da kaza: 1 ölü, 1 yaralı

ADANA'nın Kozan ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden kamyonet sürücüsü Erkunt Gözüağca (37), kayalara çarparak durabildi. Kazada sürücünün yanında bulunan amcası Fikri Gözüağca (68) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza saat 16.30 sıralarında ilçeye bağlı Salmanlı Mahallesi Çatalçeşme mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre Kozan'dan Ergenuşağı Mahallesi istikametine seyir halinde olan Erkunt Gözüağca yönetimindeki 01AEZ 290 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda yol kenarında bulunan kayalara çarparak durabildi. Kazada araç şoförü Gözüağca ve yanında bulunan amcası Fikri Gözüağca yaralandı. Haber verilmesi üzerine kaza yerine 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara yaptıkları müdahalenin ardından ambulansla Kozan Devle Hastanesi acil servisine kaldırdı. Burada durumu ağır olan Fikri Gözüağca doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Araç sürücüsü Gözüağca'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.Kaza ile ilgili inceleme başlattı.