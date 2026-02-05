Adana'da Kuzen Cinayeti Davası - Son Dakika
Adana'da Kuzen Cinayeti Davası

05.02.2026 14:29
Adana'da kuzenini öldürmekle suçlanan sanık Abdülsamet Ç. ve babasının davası sürüyor.

Adana'da kavga ettiği kuzenlerinden birini pompalı tüfekle öldürüp diğerini yaraladığı öne sürülen sanık ile cinayetin azmettiricisi olduğu gerekçesiyle firari babasının yargılanmasına devam edildi.

Adana 4. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuklu sanık Abdülsamet Ç. ile tarafların avukatları katıldı.

Sanık, savunmasında olay günü babasıyla merkez Yüreğir ilçesi Havutlu Mahallesi'ndeki dairenin devir işlemleriyle ilgili kuzenleri Erkan ve Serkan Gelen ile buluştuklarını söyledi.

Aralarında çıkan tartışmanın kavgaya dönüştüğünü öne süren Abdülsamet Ç, "Biz, silahla olay yerine gitmedik. Bu olay kesinlikle bir plan dahilinde gerçekleşmedi. Öldürme kastıyla hareket etmedim ve kuzenlerime ateş etmedim. Babamın da 'Bunlara ateş et' şeklinde bir talimatı ya da yönlendirmesi olmadı. Suçlamaları kabul etmiyorum. Tahliyemi talep ederim." dedi.

Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

Avukatları da dinleyen mahkeme heyeti, Abdülsamet Ç'nin tutukluluk halinin devamına, cinayetin azmettiricisi olduğu öne sürülen firari sanık Mustafa Ç. hakkında çıkarılan tutuklamaya yönelik yakalama emrinin beklenilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Olay

Merkez Yüreğir ilçesi Havutlu Mahallesi'nde 22 Ekim 2023'te çıkan kavgada kuzenleri Abdülsamet Ç. tarafından pompalı tüfekle vuruldukları öne sürülen Erkan ve Serkan Gelen yaralanmış, hastaneye kaldırılan iki kardeşten Erkan Gelen kurtarılamamıştı. Polis ekiplerince yakalanan zanlı Abdülsamet Ç. tutuklanmış, babası Mustafa Ç. hakkında yakalama emri çıkarılmıştı.

Kaynak: AA

14:29
