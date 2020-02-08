Adana'da, Türkiye Barolar Birliği ve Adana Barosu'nun ortaklaşa düzenlediği "Mal Rejimi ve Tasfiye" konulu seminer düzenlendi.

Adana Barosu Başkanı Veli Küçük, baro tesislerinde yapılan meslek içi eğitim seminerinin açılışında, nisan ayı sonuna kadar 12 ayrı meslek içi eğitim programı planladıklarını söyledi.

Küçük, 2002 yılından bu yana yaklaşık 12 bin yasa maddesinin değişerek hukuk yaşamının farklı alanlarında yer aldığını, bu yüzden meslek için eğitimlere önem verdiklerini ifade ederek, "Bu seminerleri aşama aşama yaşama geçireceğiz. Meslektaşlarımızın, stajyer avukatlarımızın mesleki gelişimi, deneyimlerini arttırması bizler için çok önemli." dedi.

Daha sonra "Mal Rejimi ve Tasfiye" konulu meslek içi eğitim seminerine geçildi.