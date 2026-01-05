Adana\'da Market Sahibine Silahlı Saldırı

Adana'da marketten 2 milyon lira haraç isteyen bir şebekenin, para alamadıkları gerekçesiyle markete silahlı saldırı düzenledikleri ileri sürüldü. Camları kurşun izleriyle dolan marketin sahibi, "Burası poligon gıda oldu. 10'dan fazla kurşun izi camda duruyor. Bu şahıslar ile baş edemiyorum" dedi.

Olay, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Süleyman Vahit Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, geçtiğimiz Kasım ayında tanımadığı bir numara, market işleten Semir Mangan'ı arayarak, ben M.L., 'Merkez Camii'ne gel, ben sana ne yapacağımı biliyorum, hakkını vereceğim" dedi. Mangan, ise M.L.'ya sakin olması gerektiğini söyleyip telefonu kapattı. Mangan, birkaç defa daha B.A., A.A. ve M.L., tarafından aranıp tehdit aldı. Bunun üzerine Mangan, Köprübaşı Polis Merkezi Amirliği'ne gidip şikayetçi oldu. Ancak Mangan şikayetçi olduktan sonra kimliği belirsiz şahıslar gece saatlerinde markete silahlı saldırı düzenledi. Mangan karakola gidip yeniden şikayetçi oldu ancak bu seferde şahıslar işyerinin önüne gelip yine tehditler savurup 2 milyon lira haraç istedi. Marketin camında bulunan 10'dan fazla kurşun izi ise dikkat çekti.

"Yeğenlerimin resmini atıp tehdit ettiler"

Yaşadıklarını anlatan Semir Mangan, "Bundan 3 ay önce bu şahısların ismini verip şikayetçi oldum. Aradan bir süreç geçti ve dükkana sıktılar. Tehditler geliyor. 2 milyon lira para istiyorlar. Ben para vermem, çünkü bende para yok. Konu dükkana sıkılması değil, sıksınlar, umrumda değil ama yeğenlerimin resmini atıp tehdit ettiler" ifadelerini kullandı.

Şikayetçi olduğu şahısların halen dükkanının önüne geldiğini öne süren Mangan, "Bu şahıslar geçen gün dükkanın önüne gelip beni tehdit ettiler ve cep telefonumu alıp gittiler. Ben bu şahıslar hakkında ifade verdiğim halde bunlar elini, kolunu sallayıp geziyor. Bunlar nasıl gezebiliyor. Bu sıkma olayları sadece bu bölgede kaldı. Arkalarındaki güç kim" diye konuştu.

Öte yandan, Mangan, 'Mangan Gıda' olan marketinin ismini 'Poligon Gıda' yapacağını anlatarak, "Burası poligon gıda oldu. 10'dan fazla kurşun izi camda duruyor. Bu şahıslar ile baş edemiyorum" diyerek yardım istedi. - ADANA