Adana'da metruk binada ceset bulundu - Son Dakika
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Adana'da metruk binada ceset bulundu

16.08.2022 08:10
Adana'da metruk binada ceset bulundu

Adana'da metruk binada erkek cesedi bulundu.

Adana'da metruk binada erkek cesedi bulundu.

Merkez Yüreğir ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi'ndeki metruk binada bir erkeğin hareketsiz yattığı ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri, üzerinden kimlik çıkmayan kişinin öldüğünü tespit etti. İncelemenin ardından ceset Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis ölen kişinin kimliğini tespit edip yakınlarına ulaşmak için çalışma başlattı.

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SULAMA KANALINDA ERKEK CESEDİ BULUNDU SULAMA KANALINDA ERKEK CESEDİ BULUNDU Sulama kanalında erkek cesedi bulundu Sulama kanalında erkek cesedi bulundu
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Adana'da metruk binada ceset bulundu - Son Dakika

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