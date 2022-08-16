Merkez Yüreğir ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi'ndeki metruk binada bir erkeğin hareketsiz yattığı ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kaynak: AA

Adana Yüregir, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Adana'da metruk binada ceset bulundu - Son Dakika

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